經常腹瀉、急便、肚痛，甚至大便帶血，以為是急性腸胃炎，但服藥卻不見效？或許是潰瘍性結腸炎所致。今集醫Sun信箱特別請來腸胃肝臟科專科醫生吳昊，為讀者拆解潰瘍性結腸炎等腸胃問題。

拆解潰瘍性結腸炎

問題（00:07-01:23）：中年女士患潰瘍性結腸炎多年，早已停藥，有服用維他命、礦物質、益生菌。除了吃不胖，甚至越來越瘦，每一兩個月都有數天復發，症狀包括腸痛、肚痛、腹瀉、皮疹等。以上情況控制得是否理想？另外，是否適合接種Covid-19的mRNA疫苗？

吳昊醫生：這位女士來說，其實她的病情應該控制得不理想。因為潰瘍性結腸炎不一定每日都有症狀，她形容的情況，包括人會消瘦、間歇性地出現腸道不適症狀，我最擔心是她的潰瘍性結腸炎由始至終都在發作，只是她自己未必感覺到而已。

最重要是搞清楚她所謂的停藥，究竟是醫生診斷過、檢查過，覺得她適合停藥，還是她自行停藥又沒有再理會腸道健康，不知道腸道情況如何。潰瘍性結腸炎若是控制得良好的情況下，其實是可以接種mRNA疫苗，但正如上述所說，這位女士最重要是搞清楚潰瘍性結腸炎是否已得到良好控制。

問題（01:25-03:08）：20歲男士上月確診潰瘍性結腸炎，病情反覆，醫生試過將類固醇劑量由30mg減至25mg，減量後首日症狀很嚴重，會不斷肚瀉且有不少血。這種情況是否應該盡快轉用生物製劑？之前用過氨基水楊酸，但用藥後症狀更嚴重。另外，應否服用鐵丸／飲鐵水，以補充流失的鐵質？

吳昊醫生：他的診斷屬十分近期，對類固醇的反應不理想，情況有點奇怪，所以要搞清楚是否有其他問題。用藥方面，亦視乎他的病情嚴重程度，而且我們很關注一點：他會否是很急性的感染呢？因為潰瘍性結腸炎本身是慢性疾病，類固醇是其中一種藥物，而生物製劑或免疫調節劑也是適合的藥物。但潰瘍性結腸炎亦有併發症，包括腸道內有急性感染，尤其是有一種病毒叫CMV病毒，若感染可導致病人用藥效果不理想。若診斷出此急性感染，醫生處理方法就未必是加重治療慢性病的藥物，而應該先處理急性感染。鐵丸則視乎他驗血結果，若有貧血缺鐵現象，便須補鐵，可以是喝鐵水、服用鐵丸或吊鐵針，三者都能補充到。在很極端的情況下，即大量出血，醫生甚至會為他輸血。

問題（03:10-03:53）：47歲男士近四五年間試過出現持續5個月的潰瘍性結腸炎，即使加大磺胺類藥物劑量亦無效，是否需要換另一種藥？

吳昊醫生：若服用磺胺類藥物，使用足夠劑量（3,000至4,000毫克），仍無法有良好效果，便應考慮轉藥。下一線藥物包括免疫調節劑或生物製劑，若症狀很嚴重，亦有較新的口服藥物JAK酶抑制劑，可幫助改善病情。

問題（03:56-05:57）：35歲男士數年前確診潰瘍性結腸炎，曾用過類固醇，又用過硫唑嘌呤等免疫調節劑，想知道甚麼程度的潰瘍性結腸炎才要用到生物製劑？有沒有針劑以外的抑制劑藥物？

吳昊醫生：潰瘍性結腸炎在最輕微的情況下，其實毋須用到如此重藥。至於醫生如何分辨潰瘍性結腸炎病情輕重呢？我們有三方面：第一、排便次數，次數越多代表越嚴重；第二、有否引起整個人全方位併發症，包括體重下降、消瘦、有貧血迹象、嚴重腹痛、急性感染，甚至穿腸；第三、用藥治療後的反應，若對藥力較輕的藥甚至類固醇都無甚反應，我們便會界定為病情嚴重。

較新的藥物叫JAK酶抑制劑，其最大好處是不用注射，因為所有生物製劑到現時為止，不論皮下注射或靜脈注射，全部均為針劑。但這種新藥物，病人只須每天早上及晚上共服兩次，每次一顆藥丸，便已經解決問題。第二個很大的好處是感染風險相對低很多，因為常用醫治潰瘍性結腸炎的TNF抑制劑等生物製劑，我們發現病人有肺部感染、癆病感染及其他細菌感染機會較高，但JAK酶抑制劑則暫時無發現有嚴重感染風險。另外，它是持續有效的藥物，若使用後發現有效，便可以讓病人持續服用。

拆解腸胃疑難雜症

問題（06:00-07:21）：38歲女士很多時進食完第一餐要立即上廁所，急便情況持續大半日，直至傍晚才停止。晚飯後則不會有急便情況。這種情況已持續6年，5年前做大腸鏡檢查沒發現異樣。兩年前懷孕期間急便情況有所緩和。我是否患有腸易激綜合症或其他腸病？

吳昊醫生：她形容的情況與腸易激綜合症非常吻合，其中有三個關鍵之處：第一、她主要症狀均一直持續並每日出現；第二、時間維持很久，已經很多年；第三、檢查大腸無任何異常，沒有腫瘤、沒有發炎。想有好轉可以調節心情、放鬆一點，至於飲食方面，有些人可以分辨到自己對甚麼食物較敏感，例如吃下較刺激性的食物會容易發作。另外，若症狀持續令她很困擾，亦有藥物可用，能使腸道蠕動變得不劇烈、不會太受刺激，令她舒服一點。

問題（07:24-08:00）：58歲女士吃某些食物容易肚痛、腹瀉，但別人食了無事，情況已持續近25年，為甚麼？

吳昊醫生：她的情況維持25年，如果腸道有嚴重發炎或腫瘤，其實這些症狀都不太吻合。若已用過其他方法，如照大腸鏡或化驗大便，排除是其他疾病後，最大機會是患有腸易激綜合症。

問題（08:02-08:51）：66歲男士即使只吃很少食物也不覺得肚餓，口腔經常覺得很苦，有時口腔右後方有少少痛，不知原因為何？

吳昊醫生：這位朋友沒有提及究竟症狀發生了多久，但他形容的症狀是吻合倒流情況，即胃液倒流，甚至可能有少許膽汁倒流。不過我們需要知道他的症狀持續多久，再估計他出現症狀的原因。若是最近發生，應盡快找醫生做胃部檢查，看看胃部是否有大問題，以致胃液不斷倒流。尤其是若出現其他症狀，如體重下降、消瘦、難以吞嚥，就要更小心。

問題（08:54-10:00）：57歲女士自小學六年級患上腸胃炎後，大便至今都是稀爛的，有甚麼原因？

吳昊醫生：首先，她提及的唯一症狀是大便稀爛，但並無提及其他症狀如肚痛、失禁等。純粹大便形狀稀爛，在西醫角度並非疾病。她能夠每日排便，即使質地比較稀爛，但她依然有健康的腸胃。所以單憑這一點，我們未必覺得她有問題。其實大便的形狀視乎數個因素：第一、腸道蠕動速度會有影響；第二、進食的食物；第三、腸胃內的細菌種類、消化液產生的數量，包括膽汁多寡，這些情況全部都會影響大便質感。

資料由吳昊醫生提供

記者：李煒汯

攝影：周芝瑩

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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