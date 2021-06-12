「公司又要我哋開新嘅節目，係咁OT我畀埋條命你好冇……」粉絲聚會中，大夥兒手執印有保錡樣子的面罩，在餐廳合唱《ERROR自肥企画》的主題曲，旁邊食客笑不攏嘴，幾乎唱埋一份。ERROR和「無制限OT編集團」製作的節目令港人着迷，除了ERROR四子風格搞笑、人前人後同樣真誠坦蕩蕩，偶像和粉絲的關係，亦由神與人之間的距離變成朋友般的存在。ERROR中的郭嘉駿（193）和吳保錡出名錫粉絲，到底「老婆」和「Pokimon」眼中的偶像，有多貼地、有多入屋？

還未到集合時間，周日的銅鑼灣街頭已聚集幾百人，有一家大細，也有大叔拿着應援物獨個兒站着，大家都響應193 Fans Club的號召，參加這天的雪糕車應援活動，宣傳193推出首支派台歌《睡到三點》。個個大汗淋漓，口罩下難掩興奮，一邊排隊拎雪糕，一邊跟雪糕車旁的「33豬」易拉架瘋狂合照，沿途粉絲向路人派發不同款式應援物，繼上次「姜濤灣」引起的風暴，今天再有193這位「接近完美」的男子，令港人再次上街追星。

跟193的老婆（193粉絲的統稱）Sushi和Haha約在銅記，她們忙着疏導聚在SOGO門外的人群，Sushi打趣道：「這是個偶像勵志故事，193由一開始寂寂無聞，到現在真的紅起來，今天人多得我有點怕。」游學修說過，如果MIRROR是個奇蹟，ERROR一定是個神蹟，這天大家再次見證，這神蹟並不是幾百部電視機的收視率能定義的。

男友變情夫 TG陪偶像傾心事

「我當大家係老婆」是193三年前在TG中說出的知名台詞，粉絲們把11月4日定為結婚紀念日，自此叫他做「老公」。正印是193，男朋友變成情夫，難道不介意嗎？「有點無奈，不理他了！我把追星當是娛樂是興趣，難道我不給他看AV？」做了三年郭太的Sushi甜滋滋講出老婆們的心聲。

兼職當插畫師的Sushi自《全民造星1》看過193唱《大懶堂》後，就愛上這位舞姿怪異又五音不全的騎呢參賽者。2018年開始，全民造星不少參賽者也開了Telegram跟粉絲交流，193亦不例外，群組現有二萬多人，193至今仍會間中上水跟粉絲聊天互動。

「《花姐ERROR遊》日本回來那程機，193叫我們不要去機場找他，因為12點已很夜，但我們堅持去接機。193出來時就緊皺眉頭，我心想死了，他不喜歡嗎？怎知他一來就說：『都叫你哋唔好嚟，又唔聽話』嘩！你感覺到那種震撼嗎？」就是因為這句甜到漏的說話，令曾迷上w-inds.、BIGBANG等外地明星的Sushi再次追星，「我曾以為再沒一位港星值得追，但只要跟33相處過，都會被他所吸引。他跟fans的互動貼地、反應快，那種快樂是其他星畀唔到我的。」以前遙不可及的明星由天堂落入凡間，這對粉絲而言也是種神蹟。

要支持騎呢偶像，老婆們也用最騎呢方式應援。例如曾在Chill Club頒獎禮門口跳Pixel快閃舞給193看；拍MV翻唱193參賽歌曲《大懶堂》哄老公；接機接船，跟193聊天至凌晨兩三點。平日設計不同應援物為老公宣傳，每次都會留一份給193及奶奶（郭母），最窩心是得到193回禮，「我們常笑說為他應援像返工但冇糧出，於是他送我們『工資袋』，裏面有他的自拍照、好老婆證、名牌等，上面印了老婆賤人、老公嘉駿等字。」193每次出埠後，亦不忘買手信給到機場接機的粉絲，堪稱「愛妻號」。

老夫老妻唔使見 留機會畀新娘子

身為193的「大婆」，Sushi跟一班初代粉絲現在採取佛系應援，說大家已是老夫老妻，見不見到真人都沒所謂，寧願將機會留給新入門的老婆，「193之前有段時間少工作，當時ERROR中三人都有工作，只有他沒有，他很難過和負面，就在TG跟我們訴苦傾通宵。這些事跟朋友說可能難開口， 亦難明白，我們算是陪他一路走來的人，他願意分享心事，我們就一起想辦法鼓勵他。」

早前193在訪問中談到粉絲，平日嬉皮笑臉的他激動落淚，鏡頭前真情感謝一直支持他的同行者。Sushi說193鏡頭前真情流露的演出，背後花了不少努力，會看不同綜藝節目研究幕前演繹，希望觀眾欣賞他直率敢言之餘，也多留意他的作品，「33一開始覺得自己沒才華，會自卑，但仍有班儍更更粉絲支持他，我看到他哭自己也流淚，因他記得我們為他做過的事，今天他真的做到了，我們能大聲說：『我哋係193老婆，知我咩料啦！』」

染了一頭金黃短髮，身穿保錡品牌tee及行山帽的Wing，說話爽快直接，無論外表或談吐，都有點保錡的影子。「可能太喜歡他，外形不自覺會模仿了，偶像嘛！」保錡的粉絲自稱Pokimon，會稱呼保錡做大佬，緣於經常在TG跟粉絲談心的他說了一句「一世人兩兄妹，有你有我」，家人冇得揀，叫妹妹給人感覺更親。

Wing播放着保錡Telegram對話中的唱歌錄音和合照，回想起跟大佬過電的一剎那，只因一個IG動態，「我第一次接觸保錡是在IG看見他有個post說自己在減肥，我第一次回覆這些story，說希望你減肥成功，外形更好看，沒想過他很快回覆我：一定會！他現在的確成功瘦多了。」因為這三個字，令30歲人從沒試過崇拜一人的Wing驚喜萬分，翻看他所有節目，聽他創作的歌，更成為了保錡Telegram及fans club的admin。

音樂能力被看低 初心未變

「保錡對音樂的熱誠真的很瘋狂，每晚收工做音樂至3、4點，但翌日8點要工作， 為了夢想去到盡。」外形MK搞笑的保錡以獨立音樂人身份出道多年，自己編曲填詞，自資買器材拍MV，然而網上歌曲點擊率不高，能力常被看低。Wing說從未接觸過保錡創作的音樂類別，故尤其喜愛《ikigai》、《秋冬4U》、《Get A Real Life》等拍子和旋律都引人入勝的作品，「很多歌都由音樂人JNY監製， 為更了解大佬的歌，我就去了JNY的studio學整beat。」保錡知道Wing這舉動，提議Wing製作一隻beat，更承諾親自為她編曲和填詞，令中學時也夾過樂隊的Wing更有動力重新玩音樂。

保錡說如果要玩音樂，首先要買器材學習製作，不可以紙上談兵。由網友變成朋友的JNY跟保錡合作做過不少歌，深知他不想被人界定為搞笑藝人，因為初心是當音樂人，「他諗旋律很強，亦很有毅力，錄音即使聲沙了，都要錄到滿意才離開，平日一有新想法就不停問我意見。我們很夾，初次見面jam了幾小時，就寫出《ikigai》。」Wing在旁補充：「他們以前每月能出一首歌，很癲，都是沒錢賺的。去年6月至12月是保錡的低潮期，你聽他的歌就知他的心路歷程。」

學音樂轉工 「人生冇起跌冇意義」

雖然保錡最近因工作繁忙，加上音樂事務都需經公司批准，暫時不能兌現為Wing編曲填詞的承諾，但他對夢想的堅持，令Wing當頭棒喝。Wing成長於小康之家，體育系畢業後再修讀教育課程，當時她對生活毫無想法，也沒有想做的工作，最後選擇回家打理家族生意，家人退休了，她沒有生活負擔，別人以為她過得無憂無慮，她卻形容這些日子似條鹹魚，「未試過跌，也未試過很成功，就像一條平線，好冇意義。但保錡的人生給了很多啟發我，令我想改變、進步。」

保錡家境清貧，15歲輟學開始打工，茶餐廳、售貨員、髮型屋等都做過，課金追音樂夢，卻挫敗連連；早前曾因負面新聞、粗口罵粉絲事件惹起不少誤會，支持他至今的Pokimon為他申冤：「因大佬太直腸直肚不懂修飾，常被人誤解。」為了令保錡進步，Wing笑指偶爾也會給予偶像一些提點，指他開始時較我行我素，現在多了思考反省，願意接納別人意見，也是種進步。保錡在《自肥》成功被Mike導團隊「打救」，熱淚盈眶找回熱血初心，高低起伏的人生本來已夠勵志，「因為大佬，我也想感受吓高低起伏，今年轉工後發現職場果然很陰險，工作不順利令人沮喪，但我真的get a real life了。」Wing今年把心一橫去轉工，重投教育事業，現職教授社交禮儀成人證書班，更會在堂上播保錡的歌和片，以他的經歷鼓勵學生。

生於錯誤的時代，ERROR的出現好像我們凡人自身，岩岩巉巉，甩皮甩骨，但卻勇於擁抱缺陷與失敗，不斷嘗試，至死方休。因為沒有偶像光環，這種自由奔放堅持真我的態度，反而引起大眾的共鳴，連結了那些一直還在堅持的人。

粉絲×193搞笑互動

1. 派糧贈墨寶

193偶爾「派糧」給老婆，例如贈墨寶，在月曆寫上老婆生日日期，亦曾恥笑老婆身高創新低，更為粉絲們改名字。193為Sushi起名為阿屎，圖中則畫了嚿壽司給她。

2. 同老婆自拍

193太愛跟粉絲聊天，有時給經理人催趕也不願離開。例如有次出席金像獎走過紅地毯，他竟走回頭跟老婆自拍，最後給老婆大聲趕走。

3. 「對唔住老公」

MIRROR演唱會193做完表演嘉賓後出去找fans，去了吃飯的老婆立即衝回去「跪地」說「對唔住老公」，哄得193邊笑邊叫黐線。

4. 家用工資袋

老婆常笑說為193應援像返工，193就送出了「工資袋」，裏面有他的自拍照、好老婆證和名牌等，十分窩心。

5. 貪佢夠靚仔

在餐廳碰見193跟花姐和MIRROR同場，Sushi走過去叫老公，再問准花姐能否跟193合照。花姐說：「你咪影囉， 到底你鍾意193啲乜？」Sushi說：「靚仔。」

6. 真老婆no way

會否幻想成為193真老婆？Sushi耍手擰頭：不要了，佢太煩！她重申老婆很多瘋狂應援行為都是為搞笑，潛規則是絕不影響偶像私生活，也不能有任何身體接觸。

記者：王秋婷

攝影：伍慶泉、許先煜、張志孟、蕭志南、伍永健、呂皓兒

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