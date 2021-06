據香港認知障礙症協會的資料顯示,香港每10名70歲或以上的長者,就有一人患上認知障礙症,而根據2015年全球認知障礙症報告指出,預計2050年全球會達至1億3,150萬人患上認知障礙症。

阿茲海默症(Alzheimer’s disease,俗稱老人癡呆)屬認知障礙症中最常見的類型,多年來科學家努力硏究此退化性疾病的成因及治療方法,可惜仍然有很多謎底還未解開,近日美國約翰霍普金斯大學彭博公共衞生學院的硏究便發現了一些神秘的蛋白質,或可成為未來作為預防性治療阿茲海默症的關鍵。

16種蛋白質或可預測患病風險

阿茲海默症這種退化性的疾病目前成因仍然不明,患者會因腦細胞死亡而令身體機能喪失,包括認憶力喪失、說話能力倒退、失去自理能力等,迄今科學界仍未找到任何延緩疾病發展的治療方法。而科學家普遍認同治療阿茲海默症最佳的時機是在一切癡呆症狀發展之前作預防性治療。

在約翰霍普金斯大學彭博公共衞生學院的硏究中,硏究員分析了逾萬名中年及長者的血液樣本,這些血液樣本來自美國一項針對心臟病相關風險因素和結果的大型流行病學的社區研究(ARIC),血液樣本更應用了最新的化驗室技術,得以量度血液和細胞中的蛋白質。

研究員在分析後,發現其中38種的異常水平的蛋白質,跟五年內患上阿茲海默症的風險極有關連。而在這38種蛋白質中,有16種蛋白質似乎可幫助專家在阿茲海默症發病前20年,作預測患病風險之用。

SVEP1蛋白質或會引致病發

硏究員表示有多種蛋白質是首次被發現跟認知障礙有關,而在多種被視作風險標記的蛋白質中,有一種名為SVEP1的蛋白質,其異常的高水平或是導致阿茲海默症發病的原因。

雖然過往一些硏究顯示SVEP1蛋白質跟動脈增厚、動脈粥樣硬化(atherosclerosis)這些引致心臟病和中風的狀況有關,但科學家仍未能掌握這種蛋白質的正常功用。

硏究中亦發現其他跟患上阿茲海默症風險有關的蛋白質,當中包括一些免疫蛋白,這亦與過往一些把阿茲海默症和大腦中異常的免疫活動連繫起來的硏究結果脗合。

此項硏究的高級作者翰霍普金斯大學彭博公共衞生學院流行病學系教授Josef Coresh表示︰「是次發現的蛋白質或只是一些跟疾病有關的風險指標,但結果亦令人振奮,因為在未來的治療方案中,這些蛋白質或會成為製定改善方案的關鍵因素。」硏究員會繼續使用相關的技術去分析血液樣本中的蛋白質,以確定阿茲海默症的潛在發病途徑,冀能找出治療的新方向。

資料來源︰Walker, K.A., Chen, J., Zhang, J. et al. “Large-scale plasma proteomic analysis identifies proteins and pathways associated with dementia risk”. Nature Aging 1, 473–489 .May 2021

撰文︰李飛

