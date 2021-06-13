現在天氣炎熱，正是時候測試體感冰涼降溫產品。實測的產品有掛頸冷卻器Thanko Neck Cooler Evo、冷卻器掛頸風扇Torras coolify L3 Pro、傳統的退熱貼、冰感噴霧和冰爽濕紙巾，主要是測試其降溫能力，記者於戶外實際測試表面溫度降溫多少。

Thanko Neck Cooler Evo

去年Thanko推出的頸部冷卻器Neck Cooler Neo必須要連接行動電源使用，今年推出全新版本Thanko Neck Cooler Evo，冰涼位置仍然設於前頸兩側，不過在後頸位可安裝一枚2,000mAh電池，以USB-C充電，雖然很突出，但一點也不重，唯一問題是比較易鬆脫。冷凍有強、弱和按溫度變溫，不會讓人凍至麻木，而且開機後相當寧靜，基本上要將機身放在耳邊才聽到運作聲。這部冷卻器Evo聲稱可將表面溫度減15度，但在室外32度環境實試頸部降溫，只能將頸部表面降溫2至3度。記者實測後認為戴上後感覺很冰涼，持續有冰涼感，尤其戴上的首半分鐘是很涼的，不過由於沒有風，只有冰涼感，約1分鐘後就習慣了，如果外加一部風扇吹着就會更涼快。

Thanko Neck Cooler Evo 售價$478

售賣點：yohohongkong.com

Torras coolify L3 Pro

Torras的冷卻器兼掛頸風扇，冰涼位置在後頸，而頸的左右兩側則有風吹出，有3檔風力可調校，開風後長按開啟冷卻器，聲稱可降溫12度，並能連續使用8小時以上。在開啟3檔風力後，就如其他隨身風扇般有一點吵，但風力要開至最大才有涼意，還好不算太吵。戴上頸後立即有很涼快的感覺，兩邊出風位也很涼，但約1分鐘後，感覺冷卻位已經不太冷，就像被我的體溫同化，戴久了就不覺得太涼，因為風不夠大，而室外實測約降溫2度。

Torras coolify L3 Pro $948

售賣點：productpro.com.hk

傳統退熱貼

測試的退熱貼聲稱可持續冷卻8小時，其冰涼感覺其實不強烈，比較溫和，小朋友也適用。如果想加強冷凍感，其實可在使用前先放冰箱，出門時才拿出來用。室外實測後頸降溫約1.5度。

冰感噴霧

冰感噴霧很快就感到涼意，而且維持得頗長久。注意這個噴霧明確表示必須隔着衣服噴上身，而噴過後確實很涼快，測試直接噴上皮慮，清涼感相若，但一會過後會感覺得有一點點刺痛，而隔衣服噴是沒有刺痛感的，而且維持涼感非常持久。戶外實測約降溫3度，切記不要直接噴在皮膚使用。

冰爽濕紙巾

冰感濕紙巾在抹擦過後已立即降溫2度，每抹一下溫度都有下降一點，降溫力很強，抹上皮膚上真的很涼快，但皮膚會有點點刺痛感，不適合小朋友或皮膚敏感的人使用。因為抹過的位置會立即降溫，戶室外測試降溫約2至3度。記着抹拭就好，千萬別敷在皮膚上，不然就會令皮膚變紅一段時間。

經過降溫測試後，記者認為Thanko Neck Cooler Evo和冰感紙巾最能降溫，如果外加一把風扇吹着就更好。冰感紙巾雖然有點刺痛感，但每抹一下都能降溫，而且真的感覺很涼快，可謂夏天外出必備。

記者：馬子聰

攝影：周芝瑩

編輯：鄒仲安

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