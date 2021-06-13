端午節將至，不少人會食糭應節。食物安全中心早前抽取市面100個糭樣本，檢驗當中的金屬雜質、防腐劑和染色料等，全部樣本通過檢測。至於外層的糭葉由於並非食物，所以食物法例並不適用，香港亦未有就糭葉制訂相關安全標準，不過要注意的是，如果糭葉上有殘留異物，然後再接觸到糭子，市民進食時亦會吸入有害物質。

糭葉色澤過綠有異味勿買

澳門食品安全廳曾提醒市民，如果打算自行包製糭子，在購買糭葉時，要留意糭葉的顏色，如果色澤太過青綠鮮亮，可能是商人在浸泡糭葉時加入工業硫酸銅和工業氯化銅，以保持葉子的青翠顏色，令其賣相更好。另外，用亞硫酸鹽類物質來浸泡糭葉，亦可防止葉子變黃，亞硫酸鹽類作用後會產生「二氧化硫」，不小心進食了可能引發嘔吐等不適症狀。市民在購買糭葉時，亦可留意會否有化學品的氣味。購買回來的糭葉應用清水徹底清洗乾淨，防止糭葉上殘留異物。

糭料越豐富殘留化學物機會越多

美國毒理學專家招名威教授亦曾提及，糭中可能包含的化學物成份，包括：

1. 糭葉：漂白劑、二氧化硫

2. 乾香菇：重金屬、農藥殘留

3. 鹹蛋黃：動物用藥超標、染色劑

4. 菜脯：苯甲酸、防腐劑

5. 花生：黃麴毒素

6. 蝦米：漂白劑、二氧化硫

一隻糭500卡 高脂高鈉只宜淺嚐

此外，市面上傳統鹹肉糭的熱量和脂肪含量相當高，多吃可能會引致肥胖，影響健康。一件中型的鹹肉糭的熱量約500千卡，相等於一頓主餐的熱量，裹蒸糭更可高達1,200千卡，等於四個漢堡包，佔女士全日七成熱量攝取。端午食糭，可酌量減少穀物類如飯、麵等份量，以免因進食過量而攝取過多的熱量。另外，糭的膳食纖維較低，若以它作為正餐進食，建議額外添加一碟灼菜。

糭一般都是由五花腩、瑤柱、鹹蛋黃、臘腸等多種餡料製成，當中尤以五花腩和臘肉為高脂肪食物，一件鹹肉糭含有17克脂肪，即3至4茶匙油 ，已是成年人每天總脂肪攝取量的三成，建議進食時先去除脂肪層和臘肉，以減少脂肪的攝取。而且鹹蛋黃和臘肉等餡料高鈉，不少人亦會蘸上豉油、砂糖進食，會增加鈉和糖的攝取。

糭子應放入蔬菜格非冰格

由於糭是預製食物，容易變壞，因此購買糭子後應盡快進食。如非立即食用，最好放入雪櫃的蔬菜格，因為放入冰格的話，會雪得太硬，不但翻熱時間長，味道也會打折扣。而在進食前，應將糭子徹底加熱，中心溫度要達至攝氏七十五度或以上，不應翻熱糭子超過一次，而且不能放在室溫超過兩小時。如發現糭子變壞、發出異味或發霉，便應棄掉。避免造成食物中毒。

雖說端午節一年只得一次，但都千萬不要放肆，只宜淺嚐應節。

撰文：鄭詩詠

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