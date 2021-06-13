「你畀部超跑我，不如比部RX-7或RX-8我。」阿芊也是一個跑車迷，但他並不迷戀新款的超級跑車，他偏愛只有萬事得出產的轉子引擎。阿芊自小就被《頭文字D》內高橋涼介駕駛的戰車RX-7迷住，尤其是被RX-7的轉子引擎的魅力所吸引，所以阿芊一直渴望都是車迷心中堪稱經典的RX-7。雖然阿芊對RX-7的愛很強烈，但礙於金錢上的考慮，阿芊最後只好退而求其次選擇同樣附載轉子引擎的RX-8。因為RX-8和RX-7有同樣相似的名，相似的方程式，同樣的前置後驅佈局，同樣的手動變速箱和最重要的轉子引擎，但RX-8和RX-7最大的分別就是在於巨大的渦輪消失了，RX-8換成了自然吸氣發動機。

不似RX-7為賽道而誕生 RX-8性能實用兼備

沒有渦輪增壓的萬事得RX-8一下子由在賽道上奔馳的「老虎」變成了在公路上的「病貓」。雖然RX-8並不是為賽道而誕生，動力表現無法和傳奇的RX-7比較，但RX-8顧及了很多人性和實用性的考慮因素設計，是一部擁有四門和四座位的房跑車。有些人會爭論RX-8會辜負了RX系列的名聲，但由車價可見，兩款車的目標客群並不同。RX-8推出的定位就是平衡各方面條件的低價位，但同時不會讓你感到有轉子引擎失色的地方。

RX-8是採用自然吸氣引擎，移除了渦輪增壓的副作用就是低轉扭力弱，因為轉子引擎須要拉高轉才有高的馬力，所以低段數的時候它的扭力就自然表現遜色。雖然阿芊曾經深深體會過RX-8低扭缺乏「扭力帶」的表現，但依然無阻他對RX-8的愛。若要追求在低轉時表現良好，可以考慮安裝渦輪增壓 ，而RX-8的前艙空間亦足夠安裝渦輪增壓。自然吸氣引擎也為阿芊帶來另一番味道的駕駛樂趣，他喜歡單純的自然進氣引擎發出的聲浪，駕駛時也會開着車窗聽引擎聲。因為自吸氣引擎沒有任何增壓 ，聲浪不會被渦輪影響，所以阿芊很喜歡這微妙的聲浪。

除了轉子引擎外，這部RX-8還有兩個主要特色令阿芊如此着迷，一是RX-8的實用性，二是過彎表演。RX-8採用四座椅與雙門對開式車門，令駕駛者可以享受駕駛樂趣之餘又能夠接載乘客，增加了車輛實用性。而且RX-8比RX-7有更多人性化的設備，例如冷氣、水杯位和隔音等設備。RX-8嬌小的引擎和低重心設計，配合前後52/48的重量比例所發揮的表現，並非其他車輛可媲美。阿芊亦對RX-8的操控性讚不絕口，因為萬事得為了保持RX-8的轉向靈活度強化了車體和避震系統，所以阿芊可以在公路上高速奔馳時能夠享受路面回饋和擁有更佳的操控性。

「惡魔之爪」無得避 呵護保養維修困難

因為過不了歐洲五期環保而停產的RX-8買少見少，作為轉子引擎忠實粉絲的阿芊當然感到可惜。為了延續對轉子引擎的愛，阿芊對自己的愛車亦加倍呵護，以防轉子引擎的損壞。對電子零件卻一竅不通的阿芊，為了可以時刻檢查車輛狀況，花了三日三夜，沒有睡覺、沒有工作，就是為了安裝Defi A1三連錶（水溫油溫油壓錶）。阿芊表示轉子引擎的需要較多的保養，因為轉子引擎是機械運作，機械容易因為過熱燃燒壞掉，所以須要加裝儀表監察水溫、油溫和油壓。當安裝上那三個儀表後，阿芊就可以監察車輛的一舉一動，一旦溫度不穩，阿芊就會第一時間停車讓車休息回復常溫。

引擎損耗和油耗問題一直都是打消買家入手RX-8的原因，但這是無可避免的事。由於轉子引擎結構特別，不斷磨擦就會令「菱封」（Apex Seal）因金屬磨擦損毀出現「惡魔之爪」。阿芊表示轉子引擎的故障率很低，但是當它故障時，就是他生命終結的一刻。因為轉子引擎的菱封是消耗品，損耗性相對較高，車主只能減慢它的損耗率。假如轉子引擎故障，阿芊建議直接購買由日本重新大改維修完成的轉子引擎。因為香港對轉子引擎的維修還未成熟，維修價格亦比重新更換更加高昂，而且維修後不可保障轉子引擎能順利運作，所以重新安裝是最直截了當的方法。

兩年前用5萬買入 再花6萬改裝獲成功感

RX-8在性能上當然比不上RX-7，但原本情迷RX—7的阿芊逐步幫RX-8改裝的時候，慢慢發覺原來RX-8並沒有網上傳言的差，而且在慢慢改裝的過程上，阿芊亦一直和RX-8成長，反而在這部RX-8上獲得成功感。阿芊兩年前買RX-8花了5萬元，但整部車的改裝維修已花了接近6萬元。雖然阿芊花在RX-8的金錢仍然比不上入手一部RX-7，但RX-8平衡了各方面的性能和阿芊從RX-8改裝獲得的成功感，令阿芊改變了他原先的想法。阿芊從小就喜歡裝裝拆拆，而RX-8剛好的改裝空間很大，令阿芊可以享受改裝的過程。天生喜歡追求速度感的阿芊對轉子引擎愛不釋手，每一次和RX-8的駕駛體驗他依然記憶猶新。RX-7的馬力帶來的速度感絕對遠超RX-8，但RX-7的操控技術要求相對較高。而且香港的公路並未能完美發揮到RX-7的性能，所以阿芊表示即使當他未來有能力負擔RX-7的價錢，他也只會在香港選擇RX-8。

Mazda RX-8（2005）

總容量: 2,616c.c.

最大馬力： 250HP

輪上馬力：150HP

峯值扭力：211Nm

傳動形式：後輪驅動

傳動系統： FR（前置引擎，後輪驅動）

懸掛系統：雙搖臂

採訪：葉淇

拍攝：陳湧、區澤

剪接：區澤

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