游泳對狗隻有很多好處，例如可以強健肌肉的同時又不會對關節做成太大負荷，尤其對於本身有關節退化的老狗至為適合。雖然大部份的狗隻經訓練後都能夠游泳，但還要取決於牠們的品種、身形以及牠們自身的性格，例如扁鼻短吻的品種，包括八哥、法鬥等，又或是情緒容易緊張的狗一般都不太適合游泳。

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主人可以提供適量的訓練給狗狗嘗試暢泳的樂趣，除了可以向教練請教外，也可以嘗試使用助浮衣鼓勵牠們，直到牠們對身在水中或游泳更有信心。但如果牠們還是喜歡在岸上安全地觀察，或對游泳沒有興趣，主人則應該讓牠們留在舒適安全的區域以避免危險。寵物不應在無人看管下獨自游泳，如發現任何異樣，如情緒緊張的寵物可能會出現血壓升高和心率加快的情況等，主人見狀應立即停止活動。

狗狗學習能力高，但始終不是把牠們拋進水裏就可以自動成為「狗仔式達人」，主人帶牠們游泳時，要謹記循序漸進，先在淺水區練習，讓牠習慣在水中活動。如果狗狗己習慣浮在水中，主人就可以拿着玩具，誘導狗狗一步步向前游，讓它慢慢適應在水中的感覺和重新學習水中活動的模式。主人亦可以稍為幫助狗狗，把狗的前腳提起，教牠規律地擺動，習慣動作後，就能自如地在水中玩水。

不論在海灘還是游泳池，主人都需要時刻保持環境安全及受控，在放狗狗下水之前，要為狗繫好狗帶或背索帶，方便主人可以在水中隨時控制牠，如狗出現下沉或任何危急情況，主人都可以馬上把狗狗帶回上岸。此外，游泳屬於高強度運動，長時間在水中活動對狗狗的體力消耗很大。適當的時候，要讓狗狗休息一下，補充水份。

最後，由於海水中含有鹽份，泳池亦含有氯氣，所以無論在何處游泳，當狗狗游水之後，一定要盡快為牠清洗乾淨。

撰文：黃雅純

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