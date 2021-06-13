不少人都對貓咪留有高傲冷漠的刻板印象，不過有種貓咪的品種特性則剛好相反，牠就是布偶貓。布偶貓的最特別之處是臉部帶有重點色，看起來就像被燒焦，故常被坊間笑稱為「燶面貓」。牠們擁有非常漂亮的藍色眼睛，毛髮長而且厚，頸部的毛髮在長大後更會厚得像有被圍巾包裹着似的。布偶貓的體形比較大，雄性的體重可達至五至六公斤。

布偶貓的起源

布偶貓算是比較新的品種，據聞發源於1960年代的美國，一名女士飼養着名叫Josephine的白色長毛貓，主人發現有次牠被車撞到大難不死後變得很親人，她很想把貓咪的這個特質培育於現代家貓，所以把牠跟波斯貓、伯曼及緬甸貓混種，於是變成了現在我們認識的布偶貓，而這個品種名字就正是源於其親人的性格。「Rag Doll」這個英文字其實是指用布造的玩偶，那些玩偶的最特別之處便是當抱起時會呈癱軟狀態。因為當時繁殖布偶貓出來，就是希望牠被抱起來時是放軟的，像玩偶般被抱着，所以英文被取名為「Ragdoll」，而中文則譯作「布偶貓」。

性格親人又好動

Yvonne飼養了布偶貓QQ七年，她形容這隻貓咪就如小狗般親人，當叫牠的名字時更會懂得回應。「又例如當牠知道我在客廳，牠就會從房間走出來坐在客廳，但牠並不會走到你的大腿上坐着，而是喜歡有點距離但又要看到你。當我進廚房，牠又會跟進廚房，總之我去哪裏，牠就會到哪裏。」又指QQ十分需要主人的關注，每當連續數個晚上晚了回來，更會發脾氣並到處撒尿。康誠動物醫院高寧霞獸醫解釋指，因為本身品種起源的關係，布偶貓確實非常親人。「基本上布偶貓跟任何動物都相處得來，而且天性很像狗。曾聽過很多主人說當扔東西給牠的時候，牠更會把東西撿回來給你。」又指布偶貓性格好動活躍，是很喜歡跟人交流的貓咪。

注意毛髮打理

高寧霞獸醫又提醒布偶貓主人，因為這種貓咪的毛量非常多，每天都必定要給牠們梳毛。「曾經有宗個案，主人已經很勤力地每天給牠梳毛，但是貓咪仍然日積月累地吞了很多毛髮進肚內，最後被毛球塞了腸，要開肚把毛球拿出來。」又建議給貓吃排毛粉以便排出毛髮，也要多注意貓咪會否有舔地上毛髮的癖好。談起布偶貓的毛髮，Yvonne分享指在最初飼養QQ的時候，因為生怕厚重的毛髮會令牠在夏天覺得悶熱，於是曾經給牠剃毛。「但是牠在剃了毛之後會生氣，經常躲起來，不肯出來見你，然後會撒尿發脾氣，所以剪過一次之後就已經不敢再給牠剪了，而且感覺要很久才長回來。」後來便改為給QQ洗澡作為保養及護理。

布偶貓常見疾病

至於健康方面，高寧霞獸醫指布偶貓的遺傳病不算太多，但是值得留意的是牠們有遺傳性心肌肥大的問題。「即是牠們心臟肌肉會慢慢增厚，令心室可以泵血的容量小了很多，嚴重起來會忽然心肌梗塞後猝死。但是如果及早發現的話，是可以透過藥物去控制病情，並不等於有心肌肥大便很快會死亡。另外因為大部份布偶貓都是出自貓舍，不論是私人繁殖還是自家繁殖也好，挺多布偶貓會有貓腹膜炎的問題。」腹膜炎無法依靠事前檢查體內的冠狀病毒有否變異，因此只可靠主人多些留意牠們有沒有出現病徵，包括肚子脹大、食慾變差、腹瀉嘔吐等等。

記者：黃藹婷

攝影：許先煜

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