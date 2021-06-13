在印度德里有一位擁有超過400萬訂閱的Youtuber Gaurav John，因近日在他上載的Youtube短片中，將他養的狗狗Money綁在氫氣球上，再任由牠隨意飄來飄去，而被印度警方以涉嫌干犯有關虐畜的條列，而將他及同樣有在短片中出現的母親逮捕。

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在Gaurav John上載的網片中，他與母親帶着他養的松鼠狗Money到德里一個公園散步，隨後他拿出了數個氫氣球，並將Money綁上氣球，讓牠隨着氣球飄上天。雖然Money並沒有一飛沖天，只是短暫地被懸掛在半空，但畫面仍然相當驚險。在影片中，Gaurav和母親卻只在一旁大笑，並沒有關心狗狗是否會受傷。

影片發佈後引來不少人瀏覧，但後來因當地動物團體People For Animal（PFA）檢舉而被YouTube刪除。得悉自己上傳的影片引來社會不同人士的反感後，Gaurav立即拍攝一段道歉影片。他解釋是受一些外國短片影響，而當天亦做了所有預防措施，他還向所有因看影片而感到不安的人道歉。雖然影片已經刪除，不過由於影片仍在網路上瘋傳，Gaurav最終被德里警察局逮捕。

負責這次拘捕行動的印度德里南區警察局副局長Atul Thakur表示，Gaurav John所拍的影片將狗狗置於生命危險之中，故此已經依多條法律起訴這對母子，包括《印度刑法》、《災害管理法》和《防止虐待動物法》等。他亦指案件仍在調查中，但涉案者的動機好明顯，就是為了點擊率而標奇立異，製造話題。

資料來源：Gaurav John Facebook

撰文：黃雅純

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