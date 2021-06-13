俗語有話：「養兒一百歲，長憂九十九。」生兒育女，從來都不是一件容易的事。面對出生率下降，最近內地推行三孩政策，鼓勵生育。在香港，面對社會種種因素，例如：政治環境、房屋問題、生活壓力，很多夫婦都不願意生兒育女，即使想擁有小孩，都可能只生育一至兩位已經足夠。

不過，即使以上問題你自問可以解決得到，但健康方面又有否擔心過？每次生育，女性除了經歷痛楚之外，更須面對各種健康風險。但到底在生理和心理的角度上，生育越多，對身體的健康是好是壞？不如就由婦產科專科醫生、香港註冊中醫、精神科專科醫生逐一為大家拆解。

Q1：生育次數會否有上限？

（00:33-01:30）在科學上，女性是否只能夠生育某個數量的小孩？婦產科專科醫生陳億仕指，女性生育並沒有上限，即使生育十個、十五個亦沒有問題，而限制其實亦不在年齡，而是在於卵子。與男性不同，男性的精子是能夠重新製造；相反，女性卵子數目一生當中是有限的，並不能再生。所以生育的關鍵在於女性能否好好保存卵子。陳億仕醫生指，如果有利用雪藏卵子技術，在年輕時，將卵子雪藏，即使日後不再有月經，只要身體條件適合，仍然能夠生育。

Q2：可減患癌風險？

（02:07-02:57）坊間有指「唔生仔就生瘤」，意思是如果女性不生育，就很大機會在子宮、卵巢位置出現腫瘤。陳億仕醫生指，這種說法在醫學上是有根據的。當中主要原因是關於雌激素，雌激素是導致子宮瘤、卵巢瘤或乳癌等等的因素之一。當女性生育及餵哺母乳時，女性周期會停止，亦代表雌激素會暫停；雌激素的暫停使這些器官受到較少刺激，減低出現腫瘤的機會。所以，換句話說，如果生育越多，生瘤的機會的確會減少。陳億仕醫生補充，除了婦女的癌症外，有研究指也有減低患上大腸癌、肺癌的機會，但原因未明。

Q3：經常順產易漏尿？

（03:02-03:26）生育過多雖然有助減少患癌，但同時亦會帶來不少問題。陳億仕醫生指，特別是順產，由於生育時會使盆腔受到破壞，即使能夠自我修復，生育太多也未必使盆腔回復正常水平，這會導致子宮下垂、出現大便及小便滲漏的情況。

Q4：剖腹過多有風險？

（03:35-04:11）如果改為剖腹取嬰，又會否有同樣問題？的確，剖腹取嬰對於盆腔的破壞會減少，但卻會使身體肚部出現疤痕，使日後手術難度增加。因為疤痕過多，會使器官更貼近，例如：膀胱同子宮，須做手術分開時，無可避免會做成破壞。

Q5：產後抑鬱與生育多寡有無關？

（04:21-05:09）至於另一個大家都十分關心的問題，便是產後抑鬱。生育越多會否增加患產後抑鬱的風險？精神科專科醫生歐陽國樑指，從生理角度上，暫時未有研究指出兩者之間的關連性是一個正比還是反比的關係。但有研究卻指出，生育超過一胎而患情緒病的風險較大。歐陽醫生解釋，背後原因可能是社會環境因素導致，因為婦女多照顧一位小孩時，壓力增加，患產後抑鬱機率亦增加，但未必與生理因素有關。他認為，假如女性第一次生育後，並沒有患上產後抑鬱，第二次生育亦沒有，反而患產後抑鬱的機會率會越來越低，因為個人本身沒有產後抑鬱風險。

Q6：傷元氣與生育多有關？

（05:15-06:22）註冊中醫師梁慧儀指，在中醫角度，每一次生育及餵哺母乳，都會耗損女性的氣血，如果一旦沒有「坐月」時好好調理，就會令女性容易衰老，有氣虛的表現。所謂氣虛指的是，容易流汗，說話不夠氣力，精神不振等等情況，加上如果女性選擇剖腹取嬰，亦會切斷仼脈、沖脈、肝經、胃經等等經絡，令身體氣血變差，但只要在產後，有適當的調理，並不會構成嚴重的健康問題。

採訪：盧子豐

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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