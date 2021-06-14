「你做甚麼也要以我為先，如果有一點點不順從我的意願，我就會自殺、自殘……」琪琪訴說她的初戀經歷，那時她確診驚恐症和躁鬱症，因病放任自己，事事控制對方，「我覺得有精神病就大晒。我覺得我是一個曾經壞咗嘅人。」

琪琪今年21歲，以往戀愛大過天，「我的精神世界就是它（戀愛），我要依賴着那個人，如果那人離開我，我的精神世界就會崩潰。」結果每一次分手，都給她情緒上的重擊，「情緒崩潰就會放縱自己，約炮、飲酒、蒲酒吧……我要麻醉自己，在其他方面尋找快樂。」最瘋狂時，她正在讀高中，每天放學回家梳洗吃飯後，就外出玩到凌晨四、五時才回家，睡一睡又上學。

琪琪17歲時突然在街上病發，途人報警送她入醫院，琪琪才驚覺事態嚴重，「開始一系列檢查，臨床心理學家和精神科證實了是驚恐症和躁鬱症，想不到情況已差到這地步。」

在多人、多車、嘈雜的環境下，琪琪會覺得不舒服和害怕，「我因被欺凌而造成驚恐症， 從中一開始，同學已不停攻擊我的身材、樣貌、所有事，說我長得醜、姣婆、賤精、賣淫……我那時真的覺得自己很不濟，完全沒自尊。」最難忘一次，班主任派發成績表，琪琪因考得差，回到課室就看到同學將自己的成績表傳閱取笑。「其實那些經歷很普通，卻因為這樣，在街上見到很多人時，總覺得那些人在談論我、看着我。」

躁鬱無限loop 初戀男友頂唔順

那些年被同學排斥，琪琪好像從來沒有朋友，直到接觸愛情後，世界變得不一樣，「我得到想要的愛、關注。我們的關係就如照顧者與被照顧者般。」第一任男朋友對琪琪千依百順，最甜蜜時，也是情況最差時，「我在醫院精神病房被困一個多月，每天探病時間他都會帶我喜歡的食物來探我，有一次探病前問他煮了甚麼，他說辣的東西，我說不想吃，你倒了再煮。當時離探病時間不遠，他也有再煮我想吃的食物。可能那時他太縱容我，以致我後來變本加厲。」

出院後，琪琪偶然會在家中躁鬱症病發，「『躁期』會因小事發脾氣，只要別人不順我的意，我就會發癲；『鬱期』我會很不開心一段時間，基本上不想理會別人。」

當她整個人很煩躁時，會邊用粗口咒罵家人，邊將房間所有東西掃到地上，又不停向男朋友丟東西，開始打人、踢人等等，「因為我比較高漲激動，大家會用身體鉗住我，以防我再做些甚麼，因為我真的有機會到廚房拿把刀，甚至開窗跳樓。」

每次「發癲」過後，琪琪總感到內疚，墮入鬱期，會向男友道歉，「我做得最錯是不斷打他和咬他，這些事會不停循環，我會說對不起，但好像沒甚麼意思，因為下一次又是繼續……」初戀男友選擇「硬食」琪琪所有情緒，事後又不敢說出自己的感受，琪琪說：「可能他也不想再刺激我，但是一個人沒可能長時間完全接納另一個人的負面情緒，他也會爆發。」

結果關係維持了一年半左右，男朋友受不住，突然消失，琪琪回憶當時自己如發狂般，「分手是分得有點不愉快，那時還要是我病發期間，我就不斷找他，他不聽電話，之後更關了電話，我就去他做兼職的地方找他，他說『我現在不愛你，我有第二個。』」

那時覺得對方是渣男，不覺得自己有任何錯，「後來我覺得很大部份因為自己，會反思。」

初戀觸礁後，琪琪情緒崩潰，覺得「認真就輸了」，轉而尋找性關係慰藉自己。放縱期間她結識了第二任男朋友，過往的戀愛經歷，令她走向另一極端，「因為我控制慾太強，令第一段關係失敗，所以我對第二段關係很放縱，對方說甚麼、我就答應，他才不會走。」琪琪萬事以對方為先，「性方面，他說要，我就給，試過每天也做，即使是不安全的性行為。」

那時琪琪覺得最辛苦在於要一直抑壓情緒，「當時跟自己說不可以發脾氣，或者回到家中才哭。於是吃很多不同的藥，以藥物壓住自己，那時我吃藥的劑量是最高的。」

搵SP尋開心 玩時已懷孕

兩人終究在半年後分手收場，琪琪再度進入放縱自己的狀態，卻發現自己懷孕了，「確定前男友，因為時間吻合，我只跟他有不安全性行為，即是我去玩的時候，原來已經有咗。」那年她只有19歲。考慮到沒能力養好孩子，琪琪決定墮胎，「他已經成形，我覺得自己殺了一個人，我去了做超渡，想安樂一點。為了寶寶，我不應該再玩下去，要做些事彌補我對他的錯。」

這兩次經歷，改變了琪琪的戀愛觀，跟現任男朋友相處時不再以精神病作藉口，病發後更不時會事後檢討，「大家要互相尊重，有事應坐下討論，不能太過控制，也不可以太過放任，要取中間點。」從精神病的經歷中，琪琪學習了很多幫助別人的方法，更懂得在男朋友情緒低落時好言安慰，「現時有個小小的目標，希望從事社工或心理方面的工作，想向大家證明，有這個病是沒有問題的。」

心理學培訓機構「樹洞香港」創辦人、心理學家陳健欣（Peter）認為，作為精神病患者，戀愛路上的確比較困難。伴侶患上精神上任何疾病，對雙方而言也是考驗。他指，基於人有鏡像神經元，傾向複製對方的情緒狀態，看見別人煩躁，自然會跟着煩躁，「如何處理？首先要知道，有時這不是對方的選擇；第二你要學習不要複製他的狀態，要以冷靜的方法，有時未必要完全應付他的要求。」假如一下子滿足全部要求，病人反而不會再控制自己。

設立個人界線 拍拖唔等如「硬食」

Peter認為，好好處理精神病是精神病人的責任，縱然患病往往身不由己，「當病人不願意負上這個責任，情況可能會更差。」在戀愛關係中，精神病則是需要雙方共同面對的難關，「其中一個有效方法是設立個人界線，即是你願意為這個人負出多少精力，支援他的情緒狀態，舉例說這三小時我可以聽你說，待會我真的有自己的事要做。」這個做法既能關顧對方的情緒需要，又不會剝削病人的自主權，以及對方原本有的能力。

Peter補充：「第一是你將部份責任給了對方，如何用這三小時，是你的責任，二來是防止我們的精力無限地被燃燒。更重要的是，這不讓精神病遮蓋了他原本的性格，你不是在跟精神病拍拖，你是在跟一個有精神病的人拍拖。」

記者：黃曉婷

攝影：陳 湧

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