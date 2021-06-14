要做口腔手術，幾乎必須要用到局部麻醉藥。醫生給你打過麻醉藥之後，你會感覺牙齒及牙肉附近麻木及腫脹。有些時候麻醉的範圍會很局部，但也有些時候麻醉的範圍會很廣泛，例如整個嘴唇下巴甚至舌頭也沒有感覺。是醫生用的針不同？劑量不同？或是用的麻醉藥有分別？

神經阻滯麻醉與浸潤麻醉的分別

原來醫生在不同的位置打局部麻醉針，是有不同的技巧。局部麻醉針的技巧分為兩種，分別是神經阻滯麻醉（nerve block）及浸潤麻醉（infiltration anaesthesia）。醫生在決定使用那一種局部麻醉技巧的時候，主要是由手術位置去區分，考慮的因素視乎主幹神經線的分佈，及顎骨的厚薄及其滲透能力。例如智慧齒手術，開刀的位置會在下顎的後端，這個範圍的顎骨外層比較堅硬，如果用浸潤麻醉的話，麻醉藥能滲透到牙齒根部的機會比較低，令麻醉效果不理想。因為在下顎後端的位置有一主幹下顎神經線，稱之為下齒槽神經線，所以醫生會把局部麻醉藥放在下顎升枝較後的位置，從而把進入下顎骨前的那段神經線麻醉，這樣痛楚感覺的訊息便不能傳遞到中樞神經，從而達致理想的麻醉效果。這種神經阻滯麻醉，會令施放麻醉藥往後的神經末端整個範圍也感覺到麻痹，所以患者也會感覺到一整個範圍也有麻痹的感覺。換言之，下齒槽神經的神經阻滯麻醉，會令同側後端下顎的牙齒牙肉，同側下唇及下巴皮膚完全麻痹。同樣的神經阻滯麻醉也會套用於舌頭神經，下顎前端負責下唇及下巴皮膚的神經，上顎內側的主幹神經等等。

至於浸潤麻醉的原理比較簡單，當麻醉藥打進手術範圍以後，便會慢慢滲透到附近的位置，包括牙肉牙槽骨及牙齒。 所以一般會用於顎骨滲透能力比較高的範圍，例如上顎的外側，下顎前端外側等等。相對於成年人，小朋友的顎骨比較薄，所以要脫除乳齒，大部份也可以考慮浸潤麻醉。

針頭管道小恐懼感更大

視乎麻醉位置的深淺，醫生便要選擇適合長度的針頭，例如下齒槽神經線的神經阻滯麻醉，因為神經線的位置在口腔黏膜裏較深層的位置，所以必須要選用較長的針嘴。相對地浸潤麻醉一般也會在較淺層的位置，所以較常選用短針。除了針嘴長短的選擇以外，針頭管道大小也有分別。針頭較細小的，打針刺痛的程度會較小，但是因為管道細小，麻醉藥施放在牙肉裏的時間便要較長，有時候便會令患者的恐懼感增加，尤其小朋友。相反地針頭較大的，打針刺痛的程度便會較大，但過程可以更迅速完結。

其實麻醉的方式、打針的技巧、選用的麻醉藥及儀器可以有很多不同的選擇，醫生要視乎不同的臨床狀況，包括手術的位置，手術預計的時間，患者的年齡及身體狀況，甚至乎患者的心理因素、恐懼程度等等，去選擇最適合的麻醉方式。其實現今也有很多方法，去減低打針時的痛楚，及令麻醉藥的效能及持久力提升，包括在打針前塗上一些局部麻醉藥膏或冷凍噴劑，把麻醉藥預先浸在熱水當中調校至大約身體溫度，還有一些超聲波儀器，可以讓打針時的痛楚降低。在麻醉藥裏加入適量的腎上腺素，也可有助局部血管收窄從而提升麻醉藥的持久能力。當然醫生打針的技巧也會直接影響痛楚程度，如果未來可以發明一些完全冇痛的局部麻醉方式，相信肯定是手術患者的最大喜訊。

撰文：劉思樂醫生（香港口腔頜面外科學會卸任會長）

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）