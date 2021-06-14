在街上見到一隻大龜，很多街坊都會又要驚又要摸，通常第一句是「好大隻龜啊！」第二句便是「牠會不會咬人？」Orange抱着非洲盾臂龜角角出街時，即使已遇上這些問題數百次，他仍然會耐心解答，只因希望大家不要誤會非洲盾臂龜。不少人見到動物會先入為主覺得有攻擊性，Orange會告訴他們，非洲盾臂龜是草食性的陸龜，不會隨便咬人。而盾臂龜也不是用口作攻擊，若牠們感到受威脅會以前臂作盾向前撞擊，所以不用擔心會被咬。

龜導師教小朋友畫畫 深受大人細路喜愛

Orange本身從事藝術和設計工作，會到不同地方教藝術創作班，又會帶角角到復康中心做義工。Orange說，相對於其他竉物，盾臂龜動作較慢，不會抓人和咬人，而且樣子善良，因此會帶給人安心的感覺，大人細路也很喜歡摸牠和牠玩耍。在藝術創作課堂上，Orange會讓小朋友和復康人士先近距離觀察一下角角，看看牠的樣子、摸摸牠的質感，甚至抱起牠感受牠的重量，接着做一些立體的藝術創作。親身接觸會發現盾臂龜的質感原來與看起來很不同，Orange形容：「摸牠的過程其實是一個很特別的感覺，有點兒像掐一個皮造皮球的感覺，牠的殼很有質感，牠的手和皮膚則有鱗片的質感。」小朋友也會在過程中與角角互動，例如餵牠吃東西和抱牠，透過建立關係，整個創作過程印象深刻一些。Orange說，現在城市小朋友不習慣接觸動物，讓他們多了解不同動物，可以建立與大自然的關係。

前主人移民棄養 體質細小擔心養不大

角角現在12歲，雖然看來已經很大隻，但原來牠比同齡的盾臂龜輕了兩至三成。角角的前主人是Orange朋友的朋友，由於前主人移民，便將角角交給Orange。當時，角角只有一隻手掌般大，但原來前主人已經養了牠八、九年。最後發現可能是因為環境限制、溫度、光線亦不足夠，又沒有讓牠走動，所以角角才被「凍齡」，一直長不大，當時Orange都很擔心角角能否健康成長。養盾臂龜其中很重要的一點是要讓牠們吸收到充足的陽光，否則龜殼便會變得很軟，整隻龜會很脆弱。Orange常常帶角角外出散步曬太陽，又會每天幫牠浸暖水讓牠有更好的血液循環，並添置很多工具，例如爬蟲燈和抽濕機等，希望角角能健康成長。Orange說盾臂龜不如貓狗般要常常陪牠們玩，但要注意的地方也不少，除了要有心理預備盾臂龜體形會變得很大而需準備足夠的空間，日常飲食方面也要多加注意，盾臂龜不能吃的東西有很多，只可吃油麥菜、羽衣甘藍、番薯葉這些比較高纖維的植物，生菜這些太濕的菜不能多吃，長期吃不對的食物會令牠身體積聚酸素，這些酸素如果沒有適當排出，會慢慢擠壓變成結石，嚴重的話會死亡。

治癒系個性 陪同主人走出負能量

Orange與角角的關係像家人，他說角角十分治癒，Orange很享受散步時陪着角角慢慢行，慢慢享受那個時間、享受跟牠的關係和舒服的氣氛。除了一起散步，他們更會同床睡覺，「我覺得牠很像小朋友，例如我預備食物時牠會走過來，牠現在跟我一起睡覺，當牠知道時間差不多了，就會走過來『扭眼瞓』要上床睡覺。」Orange說，他原本的性格比較急，角角讓他可以慢了下來，「跟牠相處已經三年，適逢社會氣氛、環境都有很多負能量，跟牠一起的時候，可以跟牠談天，可以看着牠平和、寧靜的狀態，讓我自己的心也舒服起來。有種治癒的感覺，在照顧牠的時候亦能忘卻其他事情。」

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