幼犬在成長的路上會有一段時間讓牠們去學習與外界互動和如何避免危險，稱之為「社會化階段」。「社會化階段」大約由 3周歲開始直至18周歲左右 （目前還沒有一個科學上確實的定義，只有含糊界線）。在這段期間，我們最重要的事情是給予幼犬對所有新事物大量的正面經驗，去幫狗狗對外界建立自信和讓他們對身邊的事物都表現友善。

當狗狗初次看到一群小孩的時候，給予大量的美食

當你摸摸牠的眼、耳、嘴巴或尾巴等等地方的時候，給予大量的美食

當有陌生人摸摸狗的時候，也是給予大量的美食

看獸醫的時候，在每個步驟進行時也給予大量美食

使用吸塵器等等家電的時候也給予大量的美食

應該很容易理解吧？就是要讓狗狗對所有牠們有機會害怕的事物都給予非常美好的經驗，讓牠們把兩者聯想在一起。假若狗狗在遇到陌生人的時候又經歷了很害怕的事情，牠就很大機會也會害怕陌生人。要讓狗狗害怕一樣東西往往只需要一次很差的經驗；建立良好聯想則需要更多時間。所以讓幼犬盡量接觸大量的人、小孩、動物、乘車、獸醫、物件、聲音等等，並讓牠們覺得那些事情是好事是相當重要的。

讓狗狗愛上一樣新事物絕對比讓牠們不再害怕一樣舊事物來得簡單很多。動物其中一個學習方式是聯想，幼犬利用聯想學習的能力特別強。所以在狗狗還經歷社會化階段的時候，盡量讓狗狗對所有事物產生良好的聯想，越多越好。無論你做甚麼都好，切記要按著狗狗的步伐進行，不要操之過急。可以參閱 iSpeakDog 的肢體語言相冊 去了解更多狗狗在開心或受壓力的情況下的表現。如果你留意到狗狗有打呵欠、舐嘴唇、夾尾巴或掙扎離開等等，你就已經操之過急了。

幼犬咬咬咬

絕大部份的幼犬也會咬咬咬。這是牠們探索世界的方式，基本上任何東西牠們都會咬：手、腳、鞋、椅腳、窗簾、頭髮、牆……你說得出的牠都會咬。咬東西對於幼犬來說是正常不過的行為，但對於人類是不太能接受的行為。我們應該如何阻止幼犬咬東西？

其中一個方法就是讓幼犬與其他幼犬玩耍互動。當然牠們在玩的時候，牠們會用慘叫、咬、低吼，甚至攻擊等方式去讓對方知道咬得太用力。一般其中一方咬得太用力的話，整個玩耍就會馬上終止，這並不是牠們所期望的結果。所以讓幼犬們多一起玩，牠們會漸漸學會「太用力咬遊戲就會終止」。如果牠們想一直玩下去的話，那就必須要控制咬合的力度。我們不是每個人也會有這個機緣同時飼養多於一隻幼犬，也不是每個人都有機會能找到其他幼犬和自己的狗一起玩。所以，我們作為人類也是須要教幼犬如何好好利用牠們的嘴巴。

在幼犬的發展黃金期（6-16周歲），如果狗狗不是太用力咬的話，可以讓牠們輕輕咬。假如牠們咬得太用力，就馬上終止互動，抽身離去。一般重複數次牠們就會學會這個規律，如果你一直堅持的話，你的幼犬漸漸會學懂「不能太用力咬」這個規則。在超過16周歲後，就要讓牠們學懂「完全不能咬人」這規則。做法同上，不過現階段是多輕的咬也不能接受。這種做法可以讓狗先學會咬合力控制（Acquired Bite Inhibition），然後再學會不能咬到人。這樣萬一將來牠們發生打鬥事件或意外的時候，牠們的咬合力也會控制得比較好。

雖然幼犬會不停的咬是很正常的行為，但我們也須要留意他們的身體語言，以確保牠們不是處於困擾受壓的狀態。幼犬在獸醫替牠打針時咬了獸醫一口，很大機會是因為牠感到害怕，並非在探索環境。如果有這情況出現，你須要做的是幫助牠去剋服這種恐懼而不是教牠要輕力或不准咬。有如上文提到我們應該讓幼犬與大量新事物建立正面聯想，所以我們應該讓幼犬有更充足的準備讓牠們長大後去面對逆境。

幼犬玩耍

幼犬在玩耍時不一定做出與成犬玩耍相關的肢體動作。牠們可能不會有邀請玩耍、自我活動能力限制、角色互換等訊號出現。相對於成犬玩耍時可能會出現「打架」、「逃跑」、「捕食」、「交配」等等元素，幼犬也可能只會有很少類別的活動。

不過幼犬也會做出這兩項動作去表示牠們正在玩耍：遊戲中的笑臉和舉起前肢。 在幼犬玩耍的過程中，往往會看到類似欺凌的狀況出現。我們可以讓社交化充足的幼犬自行決定牠們要不要繼續玩下去。做法很簡單，只需要把「欺凌者」抱起走開，再看看「被欺凌者」的反應。如果牠想繼續玩的話，牠會主動走過來；若牠不想繼續的話，牠會藉我們抱起「欺凌者」這段時間逃離現場。

本文為 www.iSpeakDog.org 正式授權繙譯之中文版，為了補完意思讓中文版看得更順暢，內文上會較原文有所增減。原文請參閱：http://www.ispeakdog.org/puppies.html

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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