航空業因疫情受挫，除了有飛機餐主題餐廳，讓港人找回搭飛機的感覺，由數名專業機師所成立的「啟德航空」最近推出15分模擬飛行體驗，更可以讓人體驗「揸飛機」的感覺。這個「揸飛機」的體驗並不局限於成年人參與，家長可以陪同孩子過來一起學習飛行原理以及進入A320 1比1模擬駕駛艙體驗翱翔天際的感覺。

記者當日帶同5歲半的姨甥女曉悅一起體驗，在進入模擬駕駛艙前，我們須先「坐定定」學習飛行簡介。飛行簡介時間不長，大約只需要10至15分鐘，會簡單講述一下香港地圖，了解香港機場和跑道位置，講師亦會因應小朋友的年齡，簡單講解飛行原理和操作模擬飛行器的方法。為了豐富這個小機師的體驗過程，啟德航空準備了一些機師制服，可在進入模擬駕駛艙前換上，進一步滿足大家一嚐衝上雲霄的感覺，成年人和小孩尺寸也有。

Kamy是早前終止營運的國泰港龍航空女機師，被遣散後，她來到啟德航空擔任講師。「今日之前沒想過自己會由機師轉為老師。我當時被遣散，感覺一定不好受，雖然一直都有（停業）傳聞，但到這一天來臨時，還是很震驚，我當下只想躺在家中甚麼都不做，因為都不知可以做甚麼，因為一直都很努力。」她口中提到的努力，是因為她從小對機師這職業充滿興趣，雖然本身讀文科出身，大學畢業後未有被機師培訓班收錄的資格，但她不放棄，先考入航空公司做了三年半空中服務員，了解航空業運作，再自費5萬到澳洲學飛，考獲小型飛機牌照。「每年機師培訓班都好搶手，一定要面試時表現到自己對航空業的熱誠。我考了三次，最後2017年成功考進了培訓機師計劃，訓練了兩年零三個月便正式成為一位民航機師。」

記者試玩後覺得，說實在的，15分鐘的模擬飛行體驗主要是抱着玩票心態，若想進一步學習飛行原理，這無疑是接觸航空知識的第一步。不過，有一點要特別注意的是，飛行知識和複雜的模擬駕駛艙運作，對於只有5歲半的曉悅明顯有難度，家長如果想小朋友過來遊玩前，也可先詢問啟德航空的意見，飛行體驗未必合適年紀太小的兒童。對記者來說，在香港上空盤旋時也感受到一種莫名的感動，畢竟駕駛艙的180度大銀幕像真度也頗高，確實讓人有翱翔天際的感覺。另，這相信是人生中第一次（也可能是唯一一次）看到一位專業機師在自己面前駕駛飛機，Kamy一邊操作飛行器，一邊和學員聊聊以往工作趣事，應是年輕人了解航空界的最好機會。

除了有這個比較興趣導向的A320 1比1 模擬駕駛艙體驗和暑期航空訓練班，啟德航空亦提供了根據澳洲民用航空安全管理局要求而制定的機師理論課程，更可以遙距就讀美國和台灣的飛行學位課程，是坊間少有可以一站式考取商用飛機師執照及大學學位的機構，Kamy：「因為飛行真是一件很開心的事，我自己很喜歡飛行，如果小朋友盡早接觸到這個行業，可能他們都會立志成為機師。因為入行渠道沒有太多，我之前也經歷過想考機師，但又不知道找甚麼課程學習，所以想讓多些年輕人透過這機構學習航空業的知識。」由機師轉職老師，Kamy指難度在於要把深奧的航空知識，自己消化後再因應學員的理解能力講解讓他們明白，但慶幸自己依然可以善用學識，以致仍可做到與飛行相關的工作，透過小朋友對飛行那種很純粹的熱誠，更令她不時提醒自己要不忘初心，我問：「你會氣餒嗎？」Kamy想也不用想說：「我認為飛機師普遍都有一種態度，就是我們都很永不放棄，我自己也是。我相信飛機一定會有再次飛行的一天，我只是這幾年轉一轉人生的跑道，但之後一定會能重新起飛。IATA（國際航空運輸協會）指最快2024年左右才可以復甦航空業，我會等！」

模擬飛行體驗

$300 / 15分鐘（大小同價）

由6月1起至7月31日，須預約

啟德航空教育

地址：荔枝角長沙灣道650號中國船舶大廈5樓06室

記者：劉芷晞

嘉賓：曉悅

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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