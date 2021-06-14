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濕疹｜媽媽辭職陪女兒戒類固醇 兩年半由爛肉滲血回復白滑皮膚

1小時前

香港約20%人口受不同程度濕疹困擾，皮膚乾燥痕癢甚至滲血，人人都想盡辦法對抗濕疹。5年前，林玉珍（Catto）誕下細女梓晴，後來梓晴濕疹發作，尋遍中西醫亦無改善，Catto把心一橫辭職陪伴女兒戒用西醫處方的類固醇。眼見梓晴經歷類固醇反彈，濕疹史無前例地大爆發，甚至嚴重得腳底潰爛滲血，Catto仍未退縮，戒類歷時兩年半，梓晴終於重拾白滑肌膚。

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女兒痕癢難當 影響父母情緒

梓晴約10個月大的時候，關節位、背部及臀部開始泛紅出疹。因為家人習慣身體有病痛均看西醫處理，於是Catto帶梓晴看西醫，最後醫生處方外用類固醇，以紓緩梓晴濕疹。Catto說：「醫生說最多連續用7日便要停用，第一次用很快便見效，但過了數月又再復發。」因為復發次數越來越多，Catto便向中醫求診，亦按長輩教導，試過用金銀花水、草藥水等偏方為梓晴沐浴。奈何濕疹始終沒有受控，至2018年中更越見嚴重，濕疹患處範圍越來越大，而且開始破損流血。Catto為女兒自製手套，又於四肢包上紗布，希望梓晴不要經常抓到患處。為免女兒過度用力抓傷患處，Catto與丈夫更要半夜輪流為女兒隔着紗布搔癢，每晚只能睡兩三小時，情緒大受困擾。Catto說：「變得非常暴躁、完全沒有耐性，甚至會一邊搔癢一邊罵她。我知道她的痛苦，但我實在難以控制自己。」

長輩指責 壓力漸增

經常失眠令Catto情緒不穩，長輩的說話更是雪上加霜。Catto母親出於關心孫女，經常無意間指斥Catto，例如責怪她照顧不周等，令Catto十分自責。眼見梓晴情況越來越嚴重，Catto更努力尋找方法對抗濕疹，在網上及不同平台發現戒類固醇的方法。Catto說：「有些病友的情況比女兒更差，我沒有懷疑過戒類固醇，因為我知道一直用類固醇一定不行，皮膚只會越來越差，有些人更因此患上白內障，我不想女兒走上這條路。」

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類固醇反彈 腳底潰爛無法走路

2018年末，Catto開始嘗試幫女兒戒用類固醇，但由於當時仍要上班，梓晴日間交由奶奶照顧，奶奶有時仍會用類固醇為梓晴止癢。2019年5月，Catto決定辭職全力照顧女兒，徹底停用類固醇。戒類固醇首數月，梓晴出現俗稱「類固醇反彈」的症狀，濕疹越來越嚴重，連原本無受影響的部位都大爆發，最嚴重是她的腳底，潰爛得猶如沒有表皮，連走路都有問題，只能靠坐嬰兒車出入。因為情況嚴重，Catto無法處理，最後向西醫求診，起初醫生也斷言一定要用類固醇，但Catto堅持拒用，最後醫生尊重她的意願，為梓晴處方補充劑及不含類固醇的消炎藥膏。後來Catto再按醫生處方的補充劑成份，自行購入有更多成份的補充劑，如草本植物、輔酶Q10、奧米加3、類胡蘿蔔素等，梓晴情況開始好轉。

勤做運動配合戒口

除了戒類固醇、用補充劑，Catto亦從生活細節入手，經常帶梓晴做運動，又轉用天然的清潔用品，以防梓晴對化學物質敏感，誘發濕疹。此外，Catto起初亦嚴格控制梓晴的飲食，只以炆、蒸、烚等簡單方式烹調豬肉、雞肉、蔬菜，戒掉牛肉、雞蛋、煎炸食物等可能引發濕疹的食物

戒類兩年半 皮膚變白滑

梓晴現年5歲，戒類固醇至今近兩年半，Catto形容她跟正常小朋友一樣，因為現在做運動流汗已不會覺得痕癢，能舒服地流汗。至於日常護膚，Catto並無刻意為梓晴保濕，僅於冬天天氣乾燥時塗上適量潤膚膏，「可以不做的也沒有再做。」驟眼看，梓晴的確不像曾受嚴重濕疹困擾，Catto說：「現時也會讓她吃雞蛋和蛋糕，如果沒吃錯食物或吃得太過量，已經不會明顯復發，皮膚白滑了許多。有些同學的家長也說不覺得她曾經有嚴重濕疹。」

濕疹與免疫系統有關

皮膚科專科醫生陳湧解釋，濕疹是慢性皮膚發炎，很多時與免疫系統的活躍程度有關。濕疹病因多變，若濕疹集中某一部位，可能是與接觸到致敏源或外來環境因素有關；若全身都有濕疹，尤以關節為主，或與身體內在因素有關。陳湧醫生稱，類固醇是一種壓抑人體免疫系統的藥物，外用類固醇藥膏的強度分7級，如第一級為超強效，第七級則為弱效。若患處情況輕微，或皮膚較薄，又或醫生認為要長期使用類固醇，便會處方強度較低的藥膏，反之便會考慮用上較高強度的類固醇。

長期使用類固醇有副作用

陳湧醫生提醒，長期使用類固醇藥膏可能會令表皮變薄，該部位亦可能長出較多毛髮及膿瘡。此外，若使用的部位有傷口，可能會令傷口復原得不理想，陳湧醫生說：「長期地使用類固醇藥膏，尤其是強度較高的，一般也不太適合。另外，長期使用有機會令藥效慢慢降低，有機會需要越用越強。」

類固醇上癮罕見

雖然長期使用強度較高的類固醇藥膏有一定副作用，不過陳湧醫生指，正確使用安全性高，而類固醇上癮的情況頗為罕見，「有些文獻指出，連續使用強度高的類固醇約一年，皮膚可能真的會適應類固醇，以致停藥數日甚至數星期後，令病情反覆，甚至比用藥前更嚴重。」在這種反彈情況下，患處可能變得灼痛，「若真的類固醇上癮，當然須停藥並轉用其他治療方法，始終類固醇只是處理濕疹的其中一個方法。」陳湧醫生補充，輕度濕疹除了類固醇，亦可用潤膚膏、非類固醇消炎藥膏（如近年引入香港的PDE4外用抑制劑）、抗組織胺等紓緩，而中度至嚴重濕疹則可考慮使用免疫系統抑制劑或生物製劑治療。

記者：李煒汯

攝影：許先煜、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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