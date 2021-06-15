本周日是每年一度的父親節，子女們想好送甚麼禮物沒有？這個星期有不少父親節限定工作坊，不妨與爸爸享受親子時光，以禮物向爸爸獻上最真摯的感謝。

紙雕工作坊 製「超人爸爸」燈箱

對女兒來說，父親就像是上輩子的情人；對兒子來說，父親是偶像一般的角色。對着至親，總是難以將感謝之情表露無遺，不如將謝意包含在禮物當中，相信每一位爸爸都會感受到這種含蓄的謝意。「慢覓陳皮」手工藝坊將紙雕藝術以不同主題呈現，近來以父親節為題，讓參加者在過程中花心思，以「超人爸爸」形象製作立體紙雕燈箱，既美觀又能表達心意。

父親節限定 超人爸爸・光影紙雕相框燈畫工作坊

日期：6月19日（星期六）

時間：下午2時30分至4時30分（2小時，須預約）

地點：華星街2號安達工業大廈16樓B08室

網址：bit.ly/3gs2hkE

手製圍裙工作坊 贈「廚神」爸爸

每一位爸爸都有鐵漢柔情的一面，穿上圍裙的父親更是體貼與溫柔，Techstyle X藉着父親節，舉辦了手製圍裙工作坊，讓子女在父親節準備一份特別的禮物。

父親節手製圍裙工作坊

日期：2021年6月18日至20日

時間：下午2時至6時（須預約）

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠1/F 108室

網址：bit.ly/3wldj21

沙田單車遊 享受親子時光

父親節將至，各大商場都藉著這個一年一度的節日，舉辦以此為題的活動。新城市廣場為大家呈獻「滿FUN父親節」，推出沙田單車遊及精心設計多個親子工作坊，動靜皆宜，讓不同個性的爸爸都可與子女共度美滿時光。

「滿FUN父親節 」

日期：即日至6月20日

地點：香港新界沙田沙田正街18號 新城市廣場

網址：bit.ly/3wP8sWx

父子同行去Barber Shop 享$500剪髮優惠

為慶祝父親節，Canton Barber的銅鑼灣新店推出限定「父子剪髮優惠」，即日至6月30日期間，父子二人同行，可享$500優惠價二人剪髮服務。此外，Canton Barber舉行「最具父子相」活動，父子二人理髮後會有專人將合照上載至「港東 x Canton Barber」Facebook專頁，讚好數量最多的三組參加者可獲Johnnie Walker Blue Label藍牌威士忌一支和神秘禮物一份，新潮又型格的爸爸必定滿意！

Canton Barber 六月限定「父子剪髮優惠」

日期：即日至6月30日

地址：銅鑼灣禮頓道34號

網址：www.facebook.com/canton.barber/

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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