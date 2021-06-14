近日在專頁平台「天下貓貓一樣貓」，有新手飼主分享帶了一隻浪貓回家，但因為浪貓未親人，身上的貓蝨不但未有除掉，甚至已波及家中其他傢俬。該飼主提出能否用坊間常用的煙霧滅蝨劑，幸好有不少網民留言阻止，因為煙霧滅蝨劑對寵物有害，不宜在有毛孩的家中使用。

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一般坊間所用的煙霧滅蟲劑成份主要有苯醚菊酯（phenothrin）及氯菊酯（permethrin），兩者同屬除蟲菊精類化學品。由於除蟲菊精類殺蟲劑對大部份的哺乳類動物的毒性較低，卻對昆蟲的殺滅效果極佳，讓它成為了現今最為廣泛使用的一般室內殺蟲劑類。但對貓隻而言，除蟲菊精是可致命的劇毒，故此千萬不能在養貓或經常有貓活動的地方使用。而煙霧方式比起使用一般塗抹或噴灑方式的殘留時間更久，而且觸及範圍亦更廣。就算主人先將貓咪隔離，或使用後用清水清洗一次，都未必能夠確保將殘餘化學物完全清除，而一旦貓貓進食或接觸到身上有化學物的昆蟲屍體，亦有機會誘發急性中毒。

如果貓咪不幸接觸到有毒性的滅蟲產品，當然要第一時間送往診所由獸醫作進一步診治。就算接觸過後，貓貓第一時間沒有出現任何異常，主人都必須打醒十二分精神，留意貓貓的精神狀態有否出現易累、常常眼睏及吃喝排便有否出現異常。

近年興起使用含有矽藻土成份的無毒除蝨粉為寵物與家居除蟲滅蝨。矽藻土透過其獨特結構，以顆粒上堅硬突刺的結構刺穿蝨的外殼，令其脫水死亡。由於使用原理是物理性破壞害蟲的身體結構，並沒有化學產品對動物帶來的刺激和毒性。有資深飼養者更建議加水後直接塗抹在寵物身上，或直接沖洗。但須注意用量，因矽藻土的吸水性特強，過量會令使用者皮膚變得乾燥，亦要小心噴進耳內及眼睛。如果家中愛寵有皮膚病或其他長期病患，主人亦應先向獸醫查詢專業意見。

資料來源：天下貓貓一樣貓@Facebook

撰文：黃雅純

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