新iPhone尚未發佈，不過MagSafe應該都會成為基本功能，市面上也開始有不同的MagSafe尿袋，外出時也能無線充電。這次會測試EGO MAGPOWER、INFINITY MM10和XPower T113三款尿袋的實際表現。

EGO MAGPOWER 超薄10毫米機身

EGO MAGPOWER是這次測試中體積最小最薄的一款，只有10毫米厚，91克重，非常迷你。電池容量也稍低，只有6,000mAh，有銀藍綠三色。特別的是它會贈送一個磁力環，買家可以黏在任何支援Qi無線充電但沒有磁力的裝置上，之後就可以像MagSafe般磁力無線充電。不過它磁力有限，用保護殼的話最好黏在殼外，此外三款中只有它附送USB-C to USB-C充電線。

INFINITY MM10 足10,000mAh電量

INFINITY MM10體積不算大，不過就較厚，有18毫米厚，160克重，不過電量足足有10,000mAh，可應付更高電量需求，顏色同樣有銀藍綠。

XPower T113 雙輸出插口

XPower T113體積最大，有20毫米厚，202克重，設計像普通尿袋加上MagSafe功能，同樣有10,000mAh電量，有灰藍綠三色。它比其餘兩款多出一個USB-A輸出，支援QC快速充電，適合需要為多個裝置充電的用家。

充電速度相若 磁力固定穩陣

其實之前市面上都出現過無線充電尿袋，不過當時不能固定，容易移位充不到。有MagSafe輔助後，的確很穩陣，放在袋中也不會脫落，外出時不用再拖着一條線。

記者使用iPhone 12測試了他們的充電表現，由於目前Apple限制了第三方無線充電的功率，所以三款尿袋的充電速度都不相伯仲，30分鐘大概充進21-23%。反而溫度差異就較明顯，相信因為結構緊湊影響整體散熱，體積較細的EGO和INFINITY溫度較高；XPower的體積最大，加上機背除了MagSafe位外，其他部份不會緊貼機身，溫度控制就比較出色。

同一部iPhone 12使用有線快速充電，30分鐘充進了48%，所以要緊急充電的話，還是有線更好。而三款尿袋均有USB-C接口，支援iPhone有線快速充電。雖然目前的MagSafe尿袋充電速度不算快，不過外出時充電可以脫離線材的束縛，是很吸引的。

記者覺得三款尿袋中EGO最吸引，因為體積真的很小，裝上iPhone後也能如常單手使用，不過電量相對較細。如果需要大電量就要選擇INFINITY或XPower了，但要承受較大的體積，大家又比較喜歡哪一款？

記者：梁志穎

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

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