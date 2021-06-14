今年有不少香港人決定離開，移民他方，以下這對日港夫婦在2021年3月23日，二人乘坐上香港飛到東京的航班移民日本，遠走他方。如果問你：有機會移民到日本，相信十個有十一個馬上點頭，只是香港女孩Louie卻心大心細。「我知道我們很大機會會移民日本，只是想不到這麼快。」Louie千不願萬不願地說。她是家中獨女，2013年嫁了日本人小野光，兩人在港生活，在西環開了一間咖啡店，今年決定關掉香港業務，移居日本。Louie說：「突然間便要離開了。」Louie媽媽說：「她自己沒想到這麼快，何不想想沒得走那些人呢？」

日期：2011年 地點：墨爾本

香港人Louie跟朋友到墨爾本工作假期，其時認識了一個backpacker，說他在當地認識了日本朋友在cafe工作，可以帶他們一起感受墨爾本的cafe文化，於是Louie碰上了日本人小野光。坦白說：「其實，自己唔係好飲咖啡，最多只是到咖啡連鎖店喝奶啡。」Louie回憶道。坦白說：「跟大多的日本人一樣，自己的英文水平不太好，在墨爾本的朋友不太多，當時Louie幫了我不少忙。」小野靦腆地說。千里姻緣一線牽，如果你相信緣份⋯⋯就這樣二人從相識到相戀，結識半年便決定結婚了。

日期：2021年2月20日 地點：家

「就是捨不得她們。」Louie笑意盈盈地說。這天，是離開前跟中、小學老死的「最後晚餐」。餐前「酒」正是小野光親手沖泡的咖啡。「其實，我們早已預料到她會離開，始終她嫁了日本人，打從二人拍拖結婚都預計她有一天會回去。」同學甲說。「（移民日本）有得揀才是老闆。」同學乙道。只是移民日本，Louie一直有一種擔心。「我不懂日文，相信很難在那邊打工，可能以後只是黃面婆；每天等待老公回家吃晚飯。」另外，顧慮的還有日本大男人文化。「雖然，小野光並不是典型的日本大男人，但之前跟他去日本旅行與他的朋友相聚，他們毫沒有理會我不懂日本，獨自聊天；我想到了日本會不會這樣？」這天，朋友們為Louie特登做了幾條YouTube片，都是昔日的開心時光，一邊看一邊笑聲震天……移民，就是捨不得她們。

日期：2014年某月某日 地點：上環Brew Bros

「我們結婚之後，早已要面對『移民』問題了。」Louie說。當時，要不Louie嫁雞隨雞到日本生活；要不是小野光千里逐姻緣，來香港創一番事業；結果，因應小野光覺得日本的咖啡競爭太大，其時香港精品咖啡店也不多，於是決定在香港開一間咖啡小店Brew Bros（編按：已轉手）。「況且，他自從去了墨爾本之後英文進步神速，在香港很容易生活。」而小野光憑藉日本人的細緻和專注，小店贏得不俗的口碑，就連葉一南都說這裏的espresso全港最好。之後，又在西營盤開了分店。第一次：香港人回家，日本人離家。

日期：2021年3月21日 地點：山頂

「這幾個星期已經上來了好幾次，只是一直未能遇上好天氣，可以看看一次好清晰的維多利亞港。」Louie依依不捨說。「其實也有點突然，本來我們打算年尾才走，但由於他得到了日本一間咖啡公司的offer要4月上班，這樣不得不提前離開。」Louie可不是信口開河，原來他們剛剛於去年底租了新單位，直至這一刻還未能跟業主講掂數。「由最初2月知道消息到今天已是倒數3天，時間真的過得飛快，有時我真的跟自己說『我真的要走了』，但可不可以再遲一點？」

日期：2021年3月23日 地點：香港國際機場

「暫時我想最後的家都會是日本，作出決定也不想回頭。」 Louie說。這時，爸爸終於開口：「你們到那邊要努力，要快點打好根基，好好生活。雖然，也不想你們離開香港，但現在的情況，再捨不得都要離開。」Louie說不無傷感地說：「最放不低是家人，不能陪他們，自己內心很是內疚。」她是家中獨女。今次，日本人回家，香港人離家。

採訪：蘇朗智

攝影：Ivan、Tang Yan、Chun

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）