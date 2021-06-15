台灣新冠肺炎疫情嚴峻，新北市8所公立動物之家推雲端智能領養，新店動物之家以線上推播方式，在「尾巴搖搖寵物自助澡堂」協助下，將所內狗隻「豆豆」照片貼文到各社群網絡，竟獲得遠在加拿大動物中途之家關注，並表達願意協助領養。經兩個多月努力，近日公佈「豆豆」在今年6月3日順利抵達加拿大。動保處表示，線上領養無國界，這也是第一次將動物之家犬隻送出國，讓更多毛寶貝獲得下一站幸福，不讓疫情影響犬貓領養機會。

豆豆跟同伴是在三年前經通報進入新店動物之家，歷經一千多個收容日子，牠的同伴陸續已被領養。為讓親人的豆豆也能尋到家，今年四月，尾巴搖搖自助澡堂和新店動物之家駐區獸醫師莊子昇，開始嘗試幫豆豆脫離動物之家環境計畫，透過拍照發掘牠各種可愛面貌。拍攝前，由尾巴搖搖寵物自助澡堂幫忙洗澡，讓牠紓緩放鬆心情，並請三牲工作室專業攝影師拍照，捕捉可愛動作表情，將豆豆真誠一面貼文到各社群，讓更多人看見。新店動物之家駐區獸醫師莊子昇表示，加拿大私人動物中途之家4月23日主動來信，希望幫豆豆找到領養家庭，機票費用由他們支付，讓大家辛苦終於有了代價。

為順利讓豆豆到異國生活，豆豆必須依照加拿大國情，在入境前準備好健康證明，包括不能有心絲蟲、壁蝨，需備有狂犬病疫苗、基礎疫苗注射施打紀錄及血檢證明，登機前需進行穩定長途籠內訓練，由米樂流浪動物中途協會協助提供1周訓練，在6月2日由Mary’s doggies台灣瑪莉愛狗協會協助登上長榮航空，最終順利抵達開啟未來幸福。新北動保處表示，因應新冠肺炎疫情嚴峻，為避免群聚感染，鼓勵民眾可多利用領養平台及智能領養線上觀看毛寶貝，疫情當下找一個投緣的毛寶貝是最好的紓壓陪伴方式，讓在家防疫時間變得療癒，齊心協力度過這一波疫情。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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