貧血是香港市民經常討論或接觸到的慢性疾病之一，根據衞生署2014至2015年人口健康調查， 大概1.3% 15歲以上人士自述曾經患上貧血，但因為症狀輕微而沒有求醫，所以真正患貧血的人可能超於此數目。根據紅十字會輸血服務中心在2017年的報告顯示，近6成人因為血紅素不足要暫緩捐血，顯示貧血問題是香港十分普遍的疾病。

嚴重貧血可使食欲不振

貧血是指血液中紅血球或血紅素不足，令血液攜帶氧氣能力下降。根據香港衞生署資料，成年女士或男士每公升血液的血紅蛋白濃度分別低於120克及130克則定義為貧血。當血紅素或紅血球值不足時，身體細胞沒有足夠氧氣應付正常工作，便會慢慢出現貧血症狀，例如疲倦、集中力不足、免疫力下降、指甲和頭髮變得脆弱等，嚴重貧血更可出現面色蒼白、頭痛、心跳加速和食欲不振等。

貧血成因可包括炎症、受感染、地中海貧血、損傷等，但根據世界衞生組織的資料顯示，貧血最常見的成因是日常膳食缺乏鐵質，而造成缺鐵性貧血。鐵質是製造紅血球必須的元素，一個成年人大概可以儲存4克。人體無法自行製造或合成鐵質，必須透過進食含豐富鐵質的食物來吸收。鐵質可從動物和植物中攝取，動物性來源包括肝臟、紅肉、家禽和海產類食物，當中的血紅素鐵相對比植物性鐵質較容易吸收和轉化；而植物性鐵質可以在豆類食物中找到，例如黑豆、紅豆，另外菠菜、芥蘭、黑木耳和西蘭花都是含有豐富鐵質的蔬菜。

貧血5大成因

除了不均衡的飲食是令身體缺乏鐵質的主要元兇，以下一些生活習慣亦會影響鐵質的吸收和利用：

1. 飲食上長期缺乏高鐵質的食物，令身體無法吸收足夠的鐵質；

2. 長期節食：食物是身體鐵質最重要的來源，長期節食令身體無法吸收足夠的鐵質；

3. 全素飲食：植物性鐵質比動物來源難吸收，因此全素食者有機會未能攝取足夠的鐵質；

4. 執行特殊餐單：特殊餐單有機會要禁止進食含豐富鐵質的食物；

5. 過份運動：流汗令身體容易流失鐵質；另外，身體會因應運動量而製造更多紅血球，令鐵質需求大增。

升「鐵」小提示

我們在日常飲食時應多加留意有沒有攝取足夠鐵質食物，特別是「全素」朋友，因為植物性鐵質屬於非血紅素鐵，相對比較難吸收。如果將一些含維他命C的食物與植物性鐵質一起進食可以幫助吸收當中的鐵質，例如飯前或飯後吃一個含豐富維他命C的水果 ，如柑、奇異果、橙、小番茄等，或將這些水果與主食一起烹煮做菜。

除了進食富有鐵質的食物，亦須了解有些食物會阻礙鐵質吸收，例如茶、咖啡和紅酒中的單寧酸，還有牛奶和芝士中的鈣質，所以服用以上食物時最好和高鐵食物相隔 1 - 2 小時。

雖然貧血頗為普遍，但絕對不能忽視。若發現身體開始出現初期的貧血症狀，請先留意平日飲食的鐵攝取量是否足夠。如果改善飲食後一個月仍有症狀，請諮詢專業人士意見。改善體質不是一朝一夕的事，改善身體鐵質狀況也不例外，要堅持才能有成果。

參考資料：

香港特別行政區：衞生署。非傳染病直擊，2019年7月。貧血： 值得關注的公共衞生問題

香港特別行政區：衞生署。二零一四至二零一五年度人口 健康調查

香 港 特 別 行 政 區 ： 衞 生 署。二 零 零 五 至 二 零 零 六 年 度 兒童健康調查

香港紅十字會：年度新聞發布會2018

WHO : Anemia.

撰文：劉嘉豪（澳洲註冊營養師、香港營養師協會正式會員）

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