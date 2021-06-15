有人喜歡領養幼犬，因為個子嬌小，趣怪可愛，也可以親眼見證牠們的成長。成犬也是一樣，縱使牠們的身軀長大了，但同樣是活潑好動，一樣會撒嬌討喜。毛孩是寶，成犬也是寶。

如果你是愛毛孩之人，又正計劃增添一隻毛孩作為你的家庭成員，就不能錯過將於本周六舉辦的領養日了。「浪浪之家」於6月19日（六）在大埔舉行領養日，當日會有十幾位由6個月至2歲的可愛毛孩供大家領養，場內還有超過40隻毛孩擔當親善大使與大家互動，更有毛孩訓練師即場講解、示範飼養貼士。

其實，待領養的毛孩全都活潑可愛，牠們基於不同原因而遭到遺棄，例如過了幼犬時期後被棄養、身患疾病，有的更遭到人類傷害，需要耐性與人類重新建立信任。牠們縱使長大了，仍然需要我們的愛。想給毛孩一個溫馨的家，今個星期六是機會喇！

浪浪之家 Home for homeless dog領養日

日期：6月19日（星期六）

時間：下午3:00 – 下午7:00

地址：大埔圍頭村

WhatsApp報名及查詢：9195 5900

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

資料來源：浪浪之家 Home for homeless dog

撰文：Kaming Lee

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）