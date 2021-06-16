運動員要時刻保持健康飲食，維持體格。日前C朗出席歐國盃賽前記者會，在鏡頭前拿開桌上兩瓶可樂的舉動，令可口可樂股價急瀉損失慘重，蒸發約310億港元。一向嚴格控制飲食的C朗，更呼籲球迷多喝水。

一罐可樂九茶匙糖 無糖汽水一樣肥

其實一罐330毫升的可樂已有35克糖，差不多9茶匙份量。如果每天喝一罐，已經超出每日攝取上限的一半，難怪C朗都寧願飲水。高糖容易引起身體炎症反應及長期病，例如肥胖、老化、糖尿病、代謝症候群、心血管疾病及腦部病變等。亦有研究顯示，當人過量攝取糖份，會導致很多衝動行為，亦會增加患多動症、躁鬱症的風險。

而即使是標榜零卡路里的無糖汽水，其實都加入了代糖。新加坡國立大學研究指出，無論是攝取真糖還是代糖，人體24小時後的血糖指數都在同一水平。而且喝過代糖後會令人更加嗜甜，並且容易放下戒心，進食更多去補償，相比正常喝一罐可樂更加放肆。

36歲C朗身體年齡僅23歲 嚴格控制飲食

作為專業球員的C朗，本身鍛煉自律，亦有嚴格控制飲食，令身體時刻保持最佳狀態，有最高水平的體能、靈活性、爆發力及彈跳力。雖然C朗今年已36歲，但有傳指他的身體年齡只有23歲，目前身體的脂肪比例只有7%，而普通成年男性的體脂率一般則為15%到20%，C朗身體的肌肉量更佔50%。

C朗奉行「全食主義」（whole food）的飲食法則，即是只吃食物的全體，例如以糙米取代白米，因為白米是經過加工的，收割後穀物會去除外殼，還將它在表面的外皮（胚芽及麩皮）去除，同時會去除營養包括維他命B、E、多種礦物質。而全食主義除了營養會較豐富，對人體亦有很多好處，例如穀物外皮的膳食纖維進入人體後，可減緩身體吸收糖份，有助降低患二型糖尿病的風險，而且更具飽肚感，能有效控制體重。

此外，C朗每天會進食4至5份小餐，以取代一日三餐，主要以劍魚及鱸魚等魚肉為主。另外，新鮮生果、全穀類食物、精益蛋白質及沙律最常出現於他的餐單，同時會避免酒精、糖份高的飲料和加工食品。

撰文：鄭詩詠

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）