講起終極四門房車，大定必定會想起寶馬M3。過去35年，寶馬M3一直以冠絕同級的姿態示人，剛到港、代號G80的新M3亦不例外。有別於過去五代外表俊朗的M3，G80世代M3居然有着極具爭議性的外觀──巨大無比的雙腎式鬼面罩。公道一點說，看到實物後，鬼面罩比上鏡漂亮一點，不過對於絕大部份車迷來說，還是需要時間去接受，坊間不少人都視這個鬼面罩為一個笑話，相信會稍稍影響到M3的銷情。

倘若大家的視線稍為移離鬼面罩，今代M3其實是前所未有的運動化和有型，因新M3在設計上強調骨線的肌肉感，沙板位置比起普通版3系更誇張更突出，再加上試駕車用上層次感十足的Isle Of Man Green綠色車身，成功為M3挽回不少分數。

動力雄厚 輸出平順流暢

今次試駕的是M3 Competition，售價為$1,518,000，比標準版M3貴12萬元。12萬元換來的除了內櫳有更多Merino皮革包裹、內櫳飾件和撥片齊齊換上碳纖、亮黑色車身飾條，兩者最大的分別是標準版M3只設六前速手波，馬力480匹，但Competition版配用八前速M Steptronic自動波箱，馬力則提升至510匹水平，峯值扭力亦都由標準版的550Nm躍升至650Nm。

當你駕駛新M3時，會發現新一代編號S58的三公升直六Twin Turbo引擎比起上代S55的動力來得更加平順有序，少了上代那份突如其來的蠻力。始終S58建基於Supra身上的B58引擎，B58順暢的特性得以移植過來。因此，即使新車最大馬力高達510匹，峯值扭力高達650Nm，也不會出現一種突兀感。動力雄厚但輸出流暢，這優點除了歸功新引擎，波箱同樣功不可沒。M3 Competition所用的八前速M Steptronic自動波箱，由德國著名波箱製造商ZF出品，對比上代的DCT波箱，這套波箱的確有利於駕駛的平順，可惜的是無論廠方如何調校這套波箱，單純計轉波速度，確實比起上代的DCT雙離合系統慢一點，在轉波時也少了一種狠勁。

車重增磅 循迹平衡穩定

新M3在體重上亦增加不少，以兩代自動波M3 Competition為例，就相差了170kg。170kg對於一部高性能房車來說絕對不是細數字，為了掩飾這多出來的重量，廠方刻意加硬了彈簧鋼性，故駕駛時容易感受到路面的變化。雖然廠方刻意為新M3加闊了後軸輪距以加強抓地力，在彎路上激劈時，這170kg的重量依然無所遁形，比上一代多出一種「份量感」和無窮的抓地力，這感覺記者亦曾於日產 R35 GT-R體驗過，如今竟在新M3感受到，實在始料不及。

總括而言，新寶馬M3在各方面都比上一代進步，特別是管理引擎動力和循迹力平衡方面，絕對是最明顯的改進。今代G80 M3的內櫳亦是前所未有的精巧，對於着重品質的用家來說，絕對冇投訴。但若以駕駛樂趣和打動人心為大前提的話，新M3過份穩定的特質未必能打動你。

BMW M3 Competition Saloon

引擎：2,993cc 直六twin turbo

馬力：510hp/6,250rpm

扭力：650Nm/2,750-5,500rpm

傳動：8前速自動波箱，後驅

車價：$1,518,000起

查詢：BMW HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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