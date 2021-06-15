近日倫敦氣溫飆升，正好提醒家長要開始計劃暑期活動。疫情反覆，令全面解封的時間表延後，不少英國家長都寧願留國度假，造就了今年的夏令營大受歡迎。對於初來甫到的移英新丁，這些在英國寄宿學校或大學舉行的夏令營，也是一個不錯的暑期活動選擇，既有專人安排食宿，又可享用校園的設施，體驗騎馬、划艇、足球等英國特色課外活動，還有著名景點觀光行程，對於久未出門旅行的港人來說，簡直是久旱逢甘露。然而當地的暑期夏令營多如天上繁星，究竟怎樣可以縮窄範圍，報名前又有何須要注意呢？

報名前了解防疫措施 疫情下或有退款安排

英國的確診個案回升，令人擔心第三波疫情爆發。雖說這些夏令營的舉行的地方都在人煙稀疏的郊區，而且以10至15位參加者的小組形式進行，但家長為子女報讀夏令營時，要先查詢其檢疫及隔離保護措施，例如：夏令營會否招待來自黃色旅遊級別的海外學生？有關參加者在入營後怎樣安排？有學校會安排來自不同旅遊級別國家之學生於校園不同位置活動及居住，來自黃色旅遊級別國家、初到英國未完成隔離之學生在入營後將被隔離在一處，有限度參與活動，待完成隔離及檢測後，才可跟大隊匯合。

另外，家長要留意付款細則，不少機構承諾，若今年夏令營因疫情關係而取消，參加者將獲全數退款，有學校更破天荒毋須參加者預繳學費或訂金，正式入營才收錢，可算十分貼心呢！

寄宿課程為期約兩星期 家長可參加親子營

英國不少夏令營只提供寄宿課程，參加者最細8歲就可以參加，所以父母要捨得放手，讓小朋友體驗獨立生活。其實也未嘗不好，家長可享受二人世界充電，又可趁機處理一下在英落腳的繁瑣事務。

暑期寄宿課程為期一星期至數星期，每星期的節目都略有不同，但最基本一定包括每星期約20小時的英文班，再配以其他課外活動及附近著名景點短線遊，大部份課程更指定參加者必須至少參加兩星期。如果家長真的捨不得跟小朋友分開兩星期，除了可選擇日營外，亦可考慮參加親子營，自己也順道進修英文及多認識本地朋友，融入當地生活。

職業球員主理高爾夫球班 體驗動物護理

人生有幾多個暑假？當然要及時行樂！娛樂性豐富絕對是選擇夏令營的首要考慮，而英國夏令營的多元化課外活動絕對不會令人失望，有各樣體育、球類及水上運動，例如：擊劍、射箭、足球、高爾夫球、籃球、板球、橄欖球、划艇等。如果子女對足球或高爾夫球有興趣，更有不少由前英國職業足球員或美國職業高爾夫球協會（PGA）成員擔任教練的暑期重點訓練營，例如：位於蘇格蘭聖安德魯（St. Andrews） 的Mypro Golf Camp就為10歲至17歲的青少年提供職業球員的高爾夫球訓練，在PGA教練及高科技儀器的協助下，參加者可在蘇格蘭首屈一指的球場享受18個洞的樂趣。

亦有學校更提供較另類的體驗，例如：位於距離Brighton一小時車程的Buckswood Overseas Summer School就有騎馬體驗。學校擁有全國學校馬術協會（NSEA）認可的馬房設施，由擁有專業資格的教練向學生提供每周15小時的騎術訓練，學員除了可掌握基本策騎技巧及盛裝舞步的秘訣外，學校更會因應學生能力提供場地障礙賽之訓練。

另一間同樣位於英格蘭南部West Sussex郊區的Plumpton College Summer School就提供動物護理課程，讓年齡介乎13至16歲的學生有機會跟資深的動物護理員學習照顧兩棲類、魚類、鳥類、哺乳動物以至爬行類動物，最適合喜歡親近大自然或將來想投身獸醫行業的青少年。

預修大學本科課程 為報考牛津、劍橋鋪路

期望夏令營可幫助子女學術發展的家長，不愁沒選擇。大部份夏令營，都旨在提供輕鬆有趣的英語學習環境，可有助準備9月入讀英國學校的新生更快適應校園生活。有些暑期課程更免費讓參加者修讀及報考Trinity英文口語考試，增強學生在英文會話的自信心。

此外，坊間亦有不少主攻高中生的GCSE或A-Level體驗營，涉獵不同高中學科，讓準會考生更清楚自己的興趣及能力，有助選科之餘，亦為公開試做好準備。除了寄宿學校外，亦有夏令營在牛津、劍橋等著名學府舉行，更可率先體驗大學一年級的本科課程，例如：醫科、法律、工程、商科等，學生更可學到神校神科的面試技巧及撰寫個人陳述（Personal Statement）攻略。不過，這些課程一般對學生的英文水平有較高要求，有時更會先為參加者進行英語評估，以建議最合適的課程。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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