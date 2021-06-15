跳繩，好多人細細個都玩過，但真正的跳繩是怎樣相信不太多人知道。雖然跳繩運動在香港不太普及，但其實卻有不少高手。張柏鴻便一定是代表人物之一，在2018年獲得世界跳繩錦標賽及上海國際公開賽男子個人世界冠軍，中國香港跳繩總會香港代表隊2018年總教練，香港花式跳繩學社創辦人，如今他更有多一個身份，就是跳繩教學應用程式「ROJU」的創辦人。

「『ROJU』其實是Role jump兩字的結合，因為之前跟別人說我們是跳繩的，很多人也會誤解跳繩只是小朋友的玩意，所以我希望用一個新組合的字詞，告訴別人跳繩除了是極佳的健身運動，也可以透過學習不同花式提升身體協調性。」柏鴻說跳繩其實是一項燃燒卡路里極高的運動，能比跑步燃燒多四倍卡路里，另外，如果動作正確的話，對膝蓋的損害亦比跑步小得多，加上可於狹小室內空間進行，是很好的健康運動。

柏鴻說：「起初創辦這個應用程式是因為跳繩其實有很多不同的動作，但對很多不了解跳繩運動的人來說，很多動作都好像非常相似，而我就希望能建立一個數據庫，讓更多人了解跳繩其實有很多不同花式，讓我們更容易去教育他人去學習不同花式，讓跳繩健身的樂趣和強度都能提高。」暫時ROJU是一個iOS的免費程式，應用程式先會用幾條問題，了解用家的跳繩經驗和運動習慣，以推薦相應難度的動作和訓練給用家，據柏鴻說，程式暫定最低級為0.5最高是8。

0.5級就是最基本的轉繩和起跳動作，不要以為很容易，其實正確動作跟不少人小時候跳繩都不同，有一定難度。而ROJU的好處就是會把每一個動作都分拆，由簡單手部腳部動作，到轉繩起跳，逐步逐步學習。

記者Vincent和小天兩位小學後已沒跳過繩的初學者便實試學習交叉繩花式，先由不用繩子、單純練習雙手正確擺位和動作，慢慢再學轉繩和跳躍。想不到逐步學習下，動作變得容易理解和掌握。結果不用半小時，Vincent已輕鬆掌握交叉繩花式，不過小天就未能成功，可見App再好用，也講求一點天份。Vincent：「我覺得這個應用程式相當好用，因為跳繩的動作非常快，現在把每個步驟分拆開來學習便變得容易。好像我們剛才學的交叉繩花式，其實我一直不知道第一個圈要這樣交叉手，第二個圈又要打開 ，我一直以為一個圈便要做齊所有動作。所以我覺得他把動作分拆開，對學習是相當好，成功學習更讓我對跳繩產生了興趣。」

雖然ROJU暫時只在起步階段，但其實已有不少功能，除了基本不同level動作的教學和練習外，亦會有一系列的學習課程，讓用家慢慢由初學開始升級。程式中亦有類似ig的介面和應用，讓人follow其他用戶，及分享自己的跳繩片段，未來更會舉辦網上跳繩比賽，柏鴻希望能慢慢組成一個跳繩群組，讓他們有更多資源開發這應用程式。他更表示：「未來希望能把近年Apple大力推動的機器學習加入程式透過鏡頭和電腦運算，能數算用家的跳繩下數，甚至偵測和分析用家動作，增加互動元素。」

《ROJU》iOS 免費

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）