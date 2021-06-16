歐國盃開鑼，球迷都會穿着球衣支持自己熱愛的隊伍，有人會穿上舊球衣，也有人會買新球衣。舊的球衣可能經過年月洗禮，衫上的字都已逐漸剝落；而買新球衣又要小心買錯翻版。所以今次找來「波衫回憶地」Vintage Moments的店主，分享一下舊球衣修復的服務，還有教大家如何分辨球衣。

修復波衫常見剝落問題

「波衫回憶地」的店長Ricky，本身也有收集球衣，所以很早就已對保養和修復球衣有一定心得，更因此開店賣球衣，以及為客人提供球衣修復服務。修復服務主要是修復球衣上印上的贊助商廣告、會章、球員背號數字、名字等，Ricky表示球衣的文字和圖案一般有兩種損壞要修復，「第一種是龜裂和剝落，但是乾性的，這種比較容易處理，可用消毒酒精或俗稱的甩字膠水，在文字的底部塗抹，之後就可慢慢撕走龜裂的文字。不過，如果正面有完好的字就要小心，別沾到甩字膠水。」

Ricky說，第二種損壞是球衣上的文字和圖案融化，變得黏黏的，甚至會黏着包裹的膠袋和雪梨紙，「例如AC米蘭的球衣，數字經常融化並很牢固附在衣服上，所以不能用消毒酒精或甩字膠水移除，我要拿到工場浸泡，之後才能搣走。由於球衣是紅和黑，物料不易染色，可以用浸泡方法處理；但若是AC米蘭作客白色球衣配上紅字，就會比較難處理，因為紅色字在浸泡時很大機會染得整件白色衫變紅，那樣就沒救了。」他又展示了一些剝落但沒有融掉的廣告圖案，告訴我們，也是要經浸泡才能去走損壞的廣告圖案，「浸泡工序是麻煩一點，會較花時間，尤其衫上有一些會徽膠章已融掉，但有一些文字仍然完好，就要更小心和花更多時間去處理。」

清理好剝落、脫色和融化等問題的文字或廣告圖案後，就要將之再印上去。Ricky一般已備有普遍的背號數字、人名字母、廣告圖案等，若沒有的他則要用電腦人手勾畫出來，「將圖案印上，最重要是對好水平位，要用尺量好水平線，並量好最低位，擺好位後就將廣告貼上壓印。」Ricky採用熱壓機，將量好的圖案放在150高溫的燙壓機上壓印。」

三招分辨波衫真假

波衫可謂價錢較高的服裝，400多元一件並非人人買得起或捨得買，所以坊間也有不少老翻假貨。因此Ricky就將他多年觀察所得的三個分真假的技巧與大家分亨，「以今屆歐國盃的Puma意大利主場球衣為例，假貨也造得很似，單看一件根本完全分不出來，所以要用一些搜查的方法。第一招是檢查Size標籤上的一組數字，可用電話、電腦上網搜尋這組數字，如果球衣是真貨，搜尋結果就會見到你的這件球衣；如果是假貨就搜尋到不同的結果，例如幾年前的波衫等。」

Ricky教授的第二招也是上網搜查，「一些正版球衣會有一個獨立編號，例如Puma的這件設在衫腳處，是每一件球衣都有的不同編號，搜尋理應找不到結果，或是會顯示一些毫不相干的東西。當我搜尋這件老翻球衣的編號，搜尋結果是AC米蘭球衣，所以這個就不是正版，因為用了別的球衣的編號。」Ricky表示還有一招更容易也百發百中的分真假絕招，「第三招是看衫身內側的洗水標籤底面，如果有原子筆劃痕，就必定是淘寶的老翻了。」

大家買波衫可以更加小心去檢查，尤其買二手波衫。另外，如果有損壞了的波衫，也可去波衫回憶地找Ricky幫忙修復，收費由$150起，視乎損壞程度而定。想令損壞的心愛球衣復活，花一點錢應該不算甚麼吧！

波衫回憶地

地址：觀塘巧明街116-118號萬年工業大廈12樓D20室

記者：馬子聰

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）