食物好吃與否可能是主觀感受。然而有些食物卻能牽起很多爭議，三色豆就是當中的表表者。有別於過往報道過的關注組，如雞蛋仔、海南雞等，三色豆關注組更像一種立場，與之相對的就是反三色豆大聯盟。到底小小的三色豆可以伴隨多少爭論呢？

三色豆包括粟米、甘筍、青豆，於30年代時研發。由於寒冷地區難以種植蔬菜，所以便透過製作三色豆，以穩定提供含有維他命的食物。可是到現時物質較充裕的一代，三色豆再不是唯一能做到這些效果的食物。甚至不少人都對三色豆反感，當中對青豆的討厭程度尤其嚴重。即使在反三色豆大聯盟中的投票也可以看到，不喜歡青豆的人甚至高於不喜歡三色豆的人。

早前台灣疫情再度爆發，不少當地居民也到超級市場搶購食材儲糧。但是唯獨三色豆被人無視，獨留在雪櫃中。關注組內不少留言都認為很多人不懂欣賞三色豆的優點。不過街訪中也有人表示即使超級市場沒有任何食材可以選擇，也不會購買三色豆，甚至買了三色豆亦只會吃粟米。怪不得台灣藝人鄭家純也會講，如果不想到隔離營吃三色豆的話，就要留家抗疫。

三色豆關注組的版主Marco就覺得，鄭家純的言論出發點是好，可是不應將矛頭指向三色豆，「那張照片就是螢光咖喱三色豆。為甚麼只有三色豆是問題，難道螢光咖喱沒問題？」而最令他不解的是，在反三色豆聯盟中，三色豆會被貶得一文不值。他認為三色豆也算有一定營養價值的食物，有必要這樣形容它嗎？「我真的不理解要形容到狗也不吃，我覺得是太苛刻、極端的想法。」

或許有很多人也不理解喜歡吃三色豆的原因，但當仔細看看群組內的帖文，就可以發現三色豆有不同煮法。除了常見配通粉和炒飯外，他們會配以杯麵、串燒，甚至奶茶。然而這麼多煮法，是不是每個也有嘗試過呢？「試過有群組內的朋友引述了其他飲食專頁的帖子，將三色豆浸泡在糖水中約1小時，然後拿去沖粉劑奶茶，變成三色豆奶茶。」不過他坦言這款做法就未曾嘗試過，希望日後可以嚐到。

Marco準備了兩道較簡單，甚至適合新手下廚的菜式——三色豆火腿炒飯以及三色豆蒸水蛋，讓一眾不喜歡三色豆的朋友嚐嚐。有份試食的四人均覺得兩道菜比較下，炒飯來的正常很多。當中Vincent跟Apple認為三色豆蒸水蛋中，青豆味太濃，掩蓋了水蛋的味道。「這個不是三色豆蒸蛋，是蛋蒸三色豆。」而Sybil和Debbie則認為雖然三色豆還是較難接受，但是這兩道菜較一般餐廳所吃到的三色豆軟，相對較易接受。「它的甘筍較往時的軟，平常的很硬，像咬石頭。平常的很難吃，這個令我有些微改觀。」

或者三色豆不是一種容易讓人接受的食物，但不同煮法仍能減少大家對三色豆的恐懼。正如Marco所說：「（三色豆）好吃的，你嚐過就會明。沒有嚐過，你怎知道呢？」

記者：麥景朗

攝影：伍慶泉、伍永健

編輯：鄒仲安

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