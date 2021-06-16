近日不少貓奴都紛紛在網絡上張貼了貓貓貼牆挑戰：將家中貓貓抱起，慢慢將肚子一面移近牆壁，如果貓貓懂得以四肢撐着牆壁，代表貓貓智商高；如果貓貓沒有伸出四肢，傻傻地將臉貼着牆，則代表貓貓的智商較低。先不論測試有沒有科學根據，光是見到貓咪乖乖地伸出肉球頂住牆壁，或是一副呆笨的樣子被主人將臉貼到牆上，已令人捧腹大笑。

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這次「貓咪挑戰」在香港和台灣貓奴圈中鬧得熱烘烘，很多貓奴們都踴躍參與是次挑戰。但問到挑戰背後的科學根據或理由，卻沒有人能夠提出令人信服的答案。其實要測試動物智商，需要長時間研究，配合計算不同動物在使用某種工具或溝通時的方式，以此分析出動物之間的智慧程度。例如海豚之間能以聲波、脈衝等作交流，故此可以推斷出牠們的溝通能力比其他物種高；黑猩猩、猴子等靈長類動物擅長像人類一樣使用不同工具，所以在模仿及學習能力方面會比其他物種高。

這次「貓貓智力測試」源自外國TikTok平台，在抗疫期間大家留在家中與主子的相處多了，自然想出了不少古靈精怪的念頭。有人開始想到挑戰一下家中主子，在面對自己不習慣的環境或動作時，到底懂不懂隨機應變，以自己的本能完成挑戰。好像都巿傳說無論貓咪在多高的地方躍下，四隻腳掌永遠會首先着陸，故此「貓有九條命」，怎樣也不會跌死，但實情並非如此，千祈勿亂試。

這次的測試是本着相信貓咪的本能會懂得自動提起四肢撐住牆壁，因而引伸出來的；加上現時社交平台興起的挑戰文化，古怪的念頭更容易一傳十、十傳百地流傳開去。

然而，單純靠一個動作來測試動物的智商，其實結果一點都不可靠，更有機會令主人誤會愛寵的智慧程度不及同類，繼而加強訓練，強行要家中寵物做到要求，最後只會難為了愛寵。再者，雖然貓咪的四肢較柔軟，可是一旦主人不小心太大力將貓咪撞向牆壁，亦有機會導致貓貓受傷。此外，也要留意家中貓咪的性格，如果貓貓不愛抱，強行抱起牠不但會抓傷自己，亦有可能導致貓咪產生對主人的不相信。

撰文：黃雅純

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