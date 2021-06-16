台灣嘉義市政府9日接獲通報，在自強街一戶民宅外，有郭姓男子揮舞電鋸嚇狗，再以拖鞋猛打狗的頭。市府隨即聯同警第二分局、竹園派出所員警到現場調查，適逢當事人兄弟都外出工作，經連繫涉事郭男及其胞兄飼主，同日下午2時攜同狗兒到派出所製作筆錄。由於飼主放任弟弟施虐，市府於11日依違反《動保法》對飼主開罰台幣5萬元（即約港幣1.2萬元）。

建設處農林畜牧科指出，本月9日接報郭姓男子涉嫌當街持電鋸，作勢揮舞指向哥哥飼養的黃色幼唐狗，還拿拖鞋猛打其頭部。附近鄰居監視器拍下，並在Facebook群組「嘉義綠豆大小事」發佈影片。建設處接報後，立即聯同警方約談郭到案，他辯稱「狗會亂叫，要管教」。由於狗無外傷，而飼主是郭的胞兄，表明不追究。農林畜牧科人員於11日上午再次前往自強街關心犬隻狀態，惟飼主外出工作不在。聯絡飼主時表示，因為擔心狗叫聲滋擾鄰居，已經將狗移至市郊倉庫飼養。下午與飼主前往倉庫探視犬隻時，犬隻活潑好動、精神狀況良好。農牧科人員當場勸導飼主，應善盡飼主飼養責任，飼主也保證不會再讓弟弟或其他人任意騷擾或傷害狗兒。

市府表示，會持續追蹤狗狗後續情況外，以避免犬隻再受到任何不當騷擾。該案將依《動物保護法》，對郭姓飼主處以台幣5萬元（即約港幣1.2萬元）罰款。對於騷擾犬隻之行為人，除勒令改善並不得再飼養犬隻及認養動物，若違反前述規定最高可處台幣1萬5千元（即約港幣4.2千元）以下罰款；同時呼籲市民朋友一定要善待動物，以免觸法。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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