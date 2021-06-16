香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的阿古獸。

名字：阿古獸

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：3歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：487479

晶片編號：603 534 351

請不要被阿古獸那愁眉苦臉的樣子騙到，事實上牠是一隻十分活潑好動的毛孩！每當你將玩具遞給阿古獸時，牠都會輕輕地咬走，然後慢慢開始忽視旁人，自個兒玩耍。但請注意，千萬不要在阿古獸玩耍時騷擾牠，否則牠會發牌氣的！另外，阿古獸亦會在吃飯的時候尤其興奮，會不停原地跳，可見牠是有多愛食物！此外，職員們形容牠在轉季時掉毛的情況會誇張得像棉花一樣，所以主人需不時為牠梳理毛髮。阿古獸現正在愛協中心等待一個溫暖的家，你能夠成為牠永遠的家人嗎？

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年6月15日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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