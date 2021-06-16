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嗅覺退化｜用花生醬自測腦退化柏金遜 無嗅覺飲食重口味屬症狀

35分鐘前

經常指老人家喜歡重口味食物，很多人以為是味覺退化，其實真正原因可能是嗅覺退化導致；而嗅覺退化更是腦退化的先兆！網上發現美國有一個測試，指如果左邊鼻孔嗅不到花生醬味道，就可能有腦退化。方法是將間尺或軟尺放在測試者的鼻孔旁，請他閉上眼睛、用手指掩着一邊鼻孔；另一人先將花生醬放在30厘米的位置，再慢慢移近測試者的一邊鼻孔，直至他嗅到花生醬味為止，完成後重覆以上步驟，測試另一邊鼻孔。

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喪失嗅覺退化非唯一原因

耳鼻喉科專科醫生陳慶生表示，使用花生醬是因為它是一種很強烈、很熟悉的味道，而測試的確有用，「嗅覺退化與腦退化，甚至柏金遜症是有關係的，因為早期柏金遜或老退化的病人，會先喪失嗅覺。但即使嗅不到也不用擔心，因為退化並非唯一令嗅覺喪失的原因。陳慶生醫生解釋：「嗅覺區位於鼻腔頂部，在腦部及鼻腔交界位置，嗅覺區的神經線將鼻子吸入的味道分子，分析後傳達到腦部，所以如果有鼻瘜肉、鼻敏感或傷風，令食物氣味不能傳達到嗅覺區，就會短時間內失去嗅覺，這是阻塞性嗅覺機能衰退。當炎症或感冒好轉，嗅覺就會恢復。」陳慶生醫生補充除以上原因外，神經線損壞也會喪失嗅覺，「因嗅覺神經線在頭部，所以如果撞傷頭部，神經線撕裂會突然失去嗅覺；第二可以是傷風感冒菌經鼻腔上到嗅覺區，破壞嗅覺神經線。」

唯一認可嗅覺認別檢查

以上是急性嗅覺退化的原因，而慢性原因，就是退化。如要預防慢性退化可做嗅覺測試，但假如嗅覺神經線損壞，嗅覺則無法恢復。除了花生醬測試外，陳慶生醫生指美國有個廣泛應用的嗅覺認別檢查（smell identification test），是世界上唯一統一使用的嗅覺診斷測試。「測試者一共要完成四本小冊子的測試，每本有十種味道，首先將右下角的方格用筆擦掉，然後嗅，答案本上有四個選擇，填滿相應答案的圓圈便可，完成測試後根據分數就能分析嗅覺有沒有問題及嚴重程度。」

重口味飲食與嗅覺有關

勿以為喪失嗅覺很小事，其實不只影響味覺，更會食之無味。陳慶生醫生說：「很多人誤以為舌頭能品嚐到甜、酸、苦、辣四種味道，其實舌頭只負責甜酸苦這三種味道，辣是一種對感官神經線的刺激，所以嚴格來說不是一種味道。而其他複雜的味道，例如鮮味，是由嗅覺辨別， 所以有些人嗅不到連進食也會無味。綜合來說，食物的味道，要同時靠嗅覺及味覺，才能感受到，所以老人家飲食重口味，可能是由於嗅覺退化導致味覺退化。」

避免嗅覺退化小貼士

如果不想嗅覺退化，就要避免以下事項，「嗅覺神經線對化學物質敏感，所以大量使用清潔劑或大量使用有機的物體時，建議戴口罩，將有害的化學物質及有機的物質隔離，避免直接進入鼻腔對嗅覺神經線造成破壞。」

記者： 馮思穎

攝影： 蕭志南、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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