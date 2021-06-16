香港電視市場出名選擇少，電視台數目一直都是五隻手指數得完，要數電視恩怨史，麗的年代就有點遠，不如由九十年代說起吧！

《包青天》VS《包青天》

1993年邵逸夫先生拍板將236集台劇《包青天》，引入香港播到街知巷聞。豈料當時無綫買的不是獨家播放權，結果亞視在1994年4月也跟風購入版權，引發「雙包案」兩台同播包青天。之後無綫索性與主角金超群簽約，開拍《包青天》續集。可借製作方捲款潛逃，金超群因酬金與無綫鬧上法庭，《包青天》續集變成倉低貨播出無期。無綫不忿立即高價請來影視巨星狄龍，拍攝港版《包青天》，亞視便重金禮聘了金超群拍攝《新包青天》。長達兩年「包青天」 惡性競爭，苦了家庭觀眾無論打開哪個台，都是看到黑口黑面的包大人。

《今日睇真D》VS 《城市追擊》

1994年3月亞視於黃金時段播放，由余詠珊創製的資訊節目《今日睇真D》，為亞視帶來不錯的收視率。同年10月無綫就派黃霑和鄭裕玲，主持《城市追擊》反擊。本來收視勢均力敵，到95年《今日睇真D》從外國購得解剖外星人紀錄片，把短短數分鐘的「聲稱解剖片段」，採用重複又重複的技倆播足一星期。雖然日日追看都看不到解剖那一幕，但獲得高達二十點以上的收視。後來《壹週刊》遠赴倫敦質詢發行商，以封面故事「踢爆外星人假局」，質疑片段真偽。無綫順勢製作《踢爆解剖外星人》專題反擊，令外國發行商都跪低承認片段偽造，結果造成《今日睇真D》退下戰線。

《環珠格格》VS《奬門人》

1999年亞視引入《還珠格格 》和《雍正王朝》，無綫開初根本沒把這兩套外購劇放在眼內。誰知《還珠格格》收視率一直飆升，無綫情急再三變陣連播四線劇集，但黃金時段收視仍全線大敗，亞視以平均高於無綫3點的收視領先，是無綫開台三十二年歷史上首次。《還珠》衝向了30點收視高峰，最後無綫把遊戲節目《獎門人》拿來對抗《還珠2》，一星期播足五天力挽狂瀾。

《我和殭屍有個約會》VS《創世紀》

1998年11月亞視首播《我和殭屍有個約會》，萬綺雯的短裙長腿驅魔師形象成為經典。當時無綫正播出《烈火雄心》結局篇，無綫收視沒有被動搖，但有口碑的《殭屍》經多次重播後，累積了一班忠實擁躉。到2000年3月《殭屍II》播出，結局最高收視22點，打敗了當年無綫的跨年重頭大劇《創世紀II》。不過2004年的《殭屍III》，就敵不過《溏心風暴之家好月圓》了。

《百萬富翁》VS《一筆OUT消》

去到2001年，收視長期處於下風的亞視，購買英國版權，製作了問答遊戲節目《百萬富翁》。參賽者憑個人實力進擊百萬奬金，家庭觀眾就在電視機前搶答問題。錦囊「50／50」、「打電話問朋友」、「問現場觀眾」更成為口頭禪經典。節目最高峰達42點收視，成為亞視歷來最高收視節目。更令星途沉寂的主持陳啟泰鹹魚翻生，更踩過界當上歌手，發行了首張個人大碟《最後答案》，主打歌《最後答案》。

在頭四輯節目裏，有兩位素人參賽者獲得一百萬。而在特別版本《名人慈善百萬SHOW》中，黃霑馮寶寶就贏得100萬，並以34點高收視撼贏有三大天王做表演嘉賓的《2001年度香港小姐競選總決賽》。另外，星爺就在《少林足球百萬富翁慈善夜》，拿走了一百萬獎金捐了給瑪麗醫院。

給亞視「撳住打」的無綫，急向BBC買入遊戲節目《Weakest Link》版權，製作《一筆OUT消》派鄭裕玲臨危受命迎戰。由多位參賽者輪流答問題爭取獎金，實行你派錢時我派錢，大打消耗戰。開頭嘟姐依照英國原版，以冷酷無情的態度對待參賽者，但香港觀眾不太受落，電視台更因此接獲投訴。後期嘟姐態度改親善後，開始跟《百萬富翁》平分春色。

永恆亞視年代終結 ViuTV接捧延續電視大戰

2016年，永恆亞視年代終結，ViuTV強勢開台，實況旅遊節目《跟住矛盾去旅行》，和劇集《瑪嘉烈與大衛系列——綠豆》叫好但不叫座，未能打破無綫慣性收視，開台半年後收視更回落。加上美國網絡電視一哥Netflix登陸香港，以為香港電視行業自此末落，但港人對電視的情意結，還是悄悄起革命。

開台五年後ViuTV《全民造星》系列，令很多觀眾「返屋企睇電視」，第一輯培育出Mirror和Error。到《全民造星III》更打亂了大台陣腳，又播四線劇又速食《衝上雲霄大選》對戰總決賽，為新電視大戰展開了序幕。無綫邀請68歲曾志偉，和長期於內地掘金的「護旗手」王祖藍，回巢大肆改革注入「年輕」元素。針對ViuTV進行搶攻救亡，揚言要搞「超級綜藝」，推出《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《大整蠱》。ViuTV一部《ERROR自肥企画》贏盡掌聲，連幕後都捧紅了。電視大戰誰勝誰負還未有結果，多了好看的電視節目始終是觀眾福祉。

記者：鄭汝翹

編輯：鄒仲安

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