最近不少病人都會查詢有關疫苗的問題。而問得最多的，就是疫苗和止痛藥退燒藥的關係。有人會問：「聽講打疫苗好痛、又會發燒，可唔可以食定止痛退燒藥呀？」

現時，就這個情況的專門研究實在非常有限，不同的疫苗和各種止痛退燒藥的情況也不盡然相同。不過筆者也盡量以復必泰（Comirnaty）疫苗和止痛退燒藥布洛芬（Ibuprofen）作為例子說明。

打疫苗前不應服用止痛退燒藥

大家都知道打了疫苗會令身體產生抗體，但原來醫學文獻有記載，指止痛藥有機會減少身體對某些疫苗所產生的抗體。而就新冠病毒而言，最近就有文獻顯示，布洛芬會影響人體對病毒的反應，因此推論布洛芬這類藥物也會影響人體對新冠疫苗的反應。不過在復必泰的第三期臨床研究當中，所有參與者在打疫苗前，都沒有使用止痛退燒藥，所以嚴格來說，現時沒有證據去肯定或否定這個用法。

若我們再考慮到，打疫苗後發燒是身體正在產生免疫反應的證據，那如果我們預先用藥物把反應壓下去，則會令人懷疑疫苗是否能發揮效用。而且，每個人對疫苗的反應也未必相同，因此打疫苗後也並非必定會出現副作用，反而用藥後，有機會出現藥物本身的副作用。因此，綜合各種數據及考量，如果在打疫苗前用藥，實在是弊多於利。

打疫苗後用藥應諮詢專業意見

那如果在打疫苗後出現副作用，用藥可以嗎？原來，上述指出止痛退燒藥有機會減少抗體產生的情況，主要是在打疫苗前。打疫苗後用藥，抗體減少的情況並不明顯。而在復必泰的臨床研究中，其標準程序也沒有禁止參與者在打疫苗後使用止痛退燒藥。

因此我們相信即使有些參與者在打針後用了藥，疫苗的保護率仍然達到95%。再考慮到部份病人在打疫苗後，的確會出現比較嚴重的副作用，因此使用止痛退燒藥也並無不可。

最後，筆者必須強調，打疫苗後，除了肌肉痛、發燒等副作用外，部份人也會出現紅疹等免疫反應。如遇到這種情況，應盡快尋求醫學意見。同時也要留意，未必每個人也適合使用止痛退燒藥，用藥前也應尋求專業意見。若果在打疫苗後有些不適但情況不嚴重，留在家中休息便可。

撰文：吳裔康藥劑師（香港藥劑師工會）

編輯：鄒仲安

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