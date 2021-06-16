上年頭，導演David Flincher（大衞芬查）宣佈無限期暫停製作已在Netflix播出兩季的《破案神探》（Mindhunter），讓一眾影迷包括我都極度心碎。腰斬原因是《破案神探》的拍攝過程非常累人，製作費又貴，然而劇集收入未及預期佳，同時大衞芬查亦想專心拍另一部電影《曼克》（Mank）。不過早前流出消息，話Netflix與大衞芬奇就開拍第三季展開了討論。雖會否開拍還是未知之數，但這消息重燃了影迷希望，令人雀躍。

《破案神探》的背景時值1977年，美國社會開始發生極度暴力的濫殺犯罪，案件看似非常隨機，既無固定迹象可言，亦無明顯殺人動機，尋兇就困難得多。聰明敏感的人質談判專家Holden Ford（Jonathan Groff飾演）決意尋根究柢，建議調查局必須改革，向學術界的專家討教，將當時最新的犯罪心理學見解融入查案，才得以拆解難題。

他重回學校學習後，加入FBI行爲科學組，與經驗老道的探員Bill Tench（Holt McCallany飾演）一同穿州過省，本着「知己知彼，百戰百勝」的宗旨，拿着錄音機訪問多個美國著名連環殺人犯，並與心理學家Wendy Carr（Anna Torv飾演）一行三人，了解他們的成長背景、心理特質、作案過程、犯罪手法和棄屍方法等。看完不但了解美國六、七十年代的政治與社會狀況，那循序漸進的劇本寫得引人入勝，感覺就像上了整整一學期犯罪心理學課。

其實三位主角真有其人，劇集是根據前FBI探員John E. Douglas，亦即是Holden的原型，對連環殺人犯做出的研究成果撰寫成的《Sexual Homicide: Patterns and Motive》和《Crime Classification Manual》（罪犯分類手法）兩本書改編。而Bill的原型則是Robert Ressler，像在劇中一樣是John的合作夥伴兼導師，正是他發明了「連環殺手」（Serial Killer）一詞。而Wendy則以Ann Wolbert Burgess博士為基礎，她針對被性侵受害者之創傷進行評估和治療，當年協助John和Robert發展出現代罪犯心理側寫（Criminal Profiling）這偵查技術，貢獻良多。現時雖已有84歲，但仍在美國波士頓大學擔任教授。

《破案神探》以文戲為主，主要以三線發展， 一條線是Holden和Bill代表行為科學組穿州過省為到不同警局教書時，因其獨到見解而被邀為當局偵察謀殺案，另一條是Holden偷偷親赴不同省份監獄訪談連續殺人犯，例如殺掉祖父母、母親和多位大學女生的Edmund Kemper、有戀女裝鞋癖，勒死四位女性的Jerry Brudos，和一晚殺掉八位護士學生的Speck等，演員們的神情動態簡直神還原這些罪犯。Holden慢慢發展出與罪犯交涉的套路，慢慢拉埋Bill落水，最後東窗事發，本以為會被上頭革職，卻意外獲得政府其他部門重金資助，部門在第二季更獲擴展。

第三條線固之然就是講三人的私生活，每日對住這些殺人唔眨眼的變態殺手兇殘案件，看透人性最冷血可怕的部份，內心如何抵抗被逐步蠶食？相信《破案神探》最大的思考點，應該是「罪犯是天生還是後天養成的？」這議題。這些樂於性侵並殺害女人罪犯，全部都有非常不幸的童年，不但缺乏父愛，母親通常酗酒或從事色情行業，對兒子疏於照顧，並時刻肢體加語言虐待，令這些罪犯從小就極度憎恨女性。Holden在傾聽途中，幾乎同情起他們，慢慢將對方視為朋友。然而後天因素亦不能成為惡行的藉口，面對眼前曾經殘害暴殺他人的變態殺手，Holden亦難免被心魔迷惑。

無論第三季成事與否，《破案神探》頭兩季拍得非常出色，絕對值得一看再看。雖然九成文戲，但因劇本對白寫得聰明精警，剪接又乾淨俐落，完全沒有悶場。縱然有不少角色，但因劇本充份塑造人物立體，所以看一會就會非常入戲，是偶爾拿出來看，動動腦筋的好物。

撰文：阿蘭

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