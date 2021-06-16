有別於去旅行，移民英國或其他國家，除了隨身的行李外，少不免涉及將自己在香港的家當經海路、航運等方式搬離，對於不少港人來說，不論是如何選取公司、報關、收費、貨物限制等，這些都是個新課題。

筆者找來有經營貨運公司廿多年經驗、來自Home Easy Moving搬運易有限公司的Joe，分享關於移居海外搬運家當的問題。

聽說海運物品到英國的運費不斷增加，真有此事？

Joe直言此為事實，因為船公司也會看到客戶需求不斷上升，故運費調整相對厲害。由於船公司的運費報價是按15天為一單位，近期每個月的15、30號，運費都會以千計（以港元計）上升。以一個4人家庭的家當佔半個貨櫃推算，現在單計運費也要4萬元，再加上本身的搬運、集裝、報關等工序，隨時高達10萬港元。

導致貨運「海鮮價」的成因是？

在以往的「低迷期」，Joe憶述一個貨櫃的運費，最極端時只需50美元（約390港元），而一般而言，也不過是1,000美元（約7,800港元）左右，但今時今日一個貨櫃，已迫近10,000美元（即78,000港元），比平常升價十倍。反而，托運收費佔很大部分是船公司租櫃費用，並且由船公司主導，他們甚至能控制班次、貨櫃量。作為托運公司負責人的JOE直言，因公司規模較小，議價能力不高；至於其他托運相關費用，則十分透明，會在單據列明包哪些項目，例如存倉費、搬運費及車費等。

貨運公司的角色是甚麼？包括的服務類別有？

Joe指，貨運公司的角色比較像一間「旅行社」，他比喻貨櫃位置為「機票、食宿」，這些都是供應商所定，他們公司提供的服務是為客人省卻一些行政程序，例如事前諮詢、安排付運及托運、報關等，所以定價波動的項目，主要與船公司的報價上升有關。

大型貨運公司有絕對優勢？

對，公司規模也是影響船公司選擇給予貨櫃量的因素，Joe認為大公司壟斷的情況一直存在，船公司在有比較下，當然傾向與大型貨運公司合作，以增加利潤。他希望業界的中小企能夠互相支援之餘，客戶也能體諒他們的經營困難。他笑言自己有時也會「揀客」，因為也怕有些人客遠赴異鄉，仍以在香港的思維模式運作，錙銖必較，或覺得「有錢大晒」。

在海運家當時，有甚麼要留意的地方？

Joe提醒移居英國的朋友要留意當地的入口限制，而且最好避免寄運一些容易損耗和易毁的家俱和物件，以免在運送途中不幸「報銷」。另一方面，基於英國當地勞工法例、保險所限，大多數物流公司只能提供「Door」服務（即不安排入屋），加上部分英國房屋走廊設計比較狹窄，所以最好先了解本身住處環境，才安排寄運，減少不必要的損失。

客戶自己需要準備甚麼？

客戶應準備商業發票和「裝箱單」（Packing List），一般入境國（包括英國）都要求提供作為評稅之用。貨物統稱為「個人物品」。由於行李屬已使用之個人物品，所以一般可評為「免稅品」。而「裝箱單」是指行李包裝明細，包括每箱的內容、重量和箱嘜，每件行李都需要有獨立的編號，以便識別。

疫情對於海運物品的時間有延誤嗎？

據Joe了解，早前英國因疫情所引起的航運、海運延誤，現在已大致回復正常，以海運計，香港到英國菲力斯杜港（Felixstowe）船運時間約26天，清關預計一至兩星期，如貨物上船後，預大概35至40天就能運抵新居。

從客人的親身經歷，令Joe覺得營運公司，不是單單把貨物「運完就算」，而是在可行範圍內，也為這些家庭提供適切協助。他寄語即將移居或經已移居的港人，不論英國還是其他國家，都需要調整自己心態，畢竟「搬家容易搬心難」。

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撰文：家興

編輯：洪慧冰

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