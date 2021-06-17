本月初，本地動保組織「毛守救援」有義工收到緊急求助，到屯門康寶路拯救一隻嚴重受傷的幼犬，估計是在附近生活的浪浪。狗狗獲救時極之虛弱，而身上的傷口又大又深，甚至佈滿成千上萬的烏蠅蟲，更出現牙肉發白等嚴重貧血的症狀。義工見狀火速送小狗到大型急診醫院求醫，經數次輸血後暫時情況穩定，但仍需每天洗傷口，待身體整體情況改善後才能進行植皮手術。義工為小狗取名「露露」，希望小狗能像雨後甘露，苦盡甘來。

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露露被救時十分虛弱，全身乏力地癱在地上，眼神空洞臉無血色，不叫不喊，好像一旦闔上眼就再也不會打開。露露的右耳已因舊傷完全失去，頭頂部份表面看有三個觸目驚心的大傷口，一直由耳背延伸至頸部，而且內部相連，更佈滿了烏蠅蟲。當日義工初接觸到露露時曾使用殺蟲粉為狗狗紓緩痛楚，怎料一灑上粉末後，成千上萬烏蠅蟲傾巢而出，畫面令人嘔心。

到醫院後，醫生為露露進行清創手術，但由於貧血及脫水情況嚴重，手術期間更有輕微失血，清創期間露露一直接受輸血及吊鹽水。由於傷口太大，內裏積蟲太多，而且三個傷口互通相連亦會增加感染風險、不利癒合，所以醫生決定將所有傷口切開清洗，並將已壞死的組織剪走，加速癒合，亦希望頸部傷口不會傷及氣管。其間醫生再發覺露露大腿有骨折，估計近日曾經被車撞，待露露情況稍為安定或需再進行手術。

現時露露已出院，暫時留在毛守設於深水埗的TNR中心休養，身上各項指素已趨穩定，精神亦不俗，可以慢慢進食少量雞肉，但仍需繼續吊鹽水及服用抗生素等藥物；行動方面雖然骨折問題未解決，但露露仍可一拐一拐地走路。現時護士每天為露露頭部清傷口及包紮，以免傷口受感染，但為了其後的植皮手術及骨折處理，露露仍需繼續增肥，等待身體狀況進一步改善才可進行。

被問到為何露露會遭受如斯重創，主理是次拯救工作的動保組織毛守救援推斷，很大機會是流浪狗群當中時常要為爭食而大打出手有關。露露很有可能因為年紀輕，無法打贏其他大狗而未能覓食，以致營養不良，甚至被咬傷 。而咬傷的傷口亦容易被烏蠅依附產卵，傷口一直被感染而越發嚴重。類似的問題在本港的流浪狗群當中可能每天都出現。毛守救援一直主張以TNR「捕捉、絕育、放回」控制流浪狗的數量，繼而減少流浪時三餐不繼的爭食情況。不是每一隻受傷浪浪都能夠像露露一樣剛好被義工拯救得到，亦不是次次都能夠及時趕到，如果這次露露稍為遲一兩個小時獲救，結局可能就會改寫。毛守救援指出最理想是從源頭着手，不要遺棄動物，亦希望可以為浪浪尋家，用愛結束流浪。

資料來源：毛守救援Facebook

撰文：黃雅純

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