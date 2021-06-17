漸變的色彩，每條波紋躍動，猶如為相片加了一層濾鏡，如夢似幻，那是菲林經過Film Soup處理後，所呈現的色彩。Film Soup即指在菲林在顯影之前用不同液體去浸泡，從而改變菲林的成像。Film Soup分為兩種，其一就是在正常的沖曬顯影之前，用藥水以外的液體去浸泡菲林來獲得特殊的效果和顏色。另一種會在攝影先浸泡，但必須在黑房處理和風乾；另一種就是影完再浸泡菲林，用黑袋處理即可。這個做法在外國已流行多年。而在香港， 隨着菲林的興起，Film Soup都漸漸有更多人認識，玩法亦都變得更有香港特色 —— 檸茶、奶茶、紅豆沙、腐竹糖水，無一不可以用來沖曬菲林。

Charles會開始他的Film Soup之路，源自他在沖曬店工作的經驗：「當時老闆千叮萬囑我千萬不要接收客人濕了的底片，一定要退還給他們，那時我就很好奇，開始到網上蒐集資料，知道外國有種濕片玩法叫Film Soup。」因為不知道用來浸泡菲林的液體是甚麼，很大機會會影響整盤藥水和其他沖曬客人的成品，所以沖曬舖一律不接受浸濕過的菲林。當然，浸濕過的菲林千萬不要隨便拿到街外沖曬，只可以自行沖曬完風乾，再拿到沖曬舖或自行掃描。

在外國，大多數人都會用浸泡方法創作，多數用上紅酒、牛奶、鹽水等，大多數更要花費上幾星期才能完成。不過Charles當得上「香港人」美名：「第一次試用煮的方法發現可以短時間得到想要的效果。」而菲林經烹煮後成色更「重口味」，顏色的呈現比浸泡更明顯和深色，十分夢幻。Film Soup充滿不確定性，所以每一張的顏色都有所不同，連Photoshop都難以做到，卻正正是最令人着迷的地方：「你試得越大膽，你會玩得越開心。」

不過，這其實跟破壞沒有太大分別吧？Charles笑了笑接着答：「我絕對認同這是一個破壞。Film Soup不是正常沖曬菲林。」但正正是因為Film Soup是這樣「Perfectly imperfect」（不完美得很完美），反而更切合他的處世態度：「可能弄出來的結果不漂亮，但我不會因而推翻自己所做的努力，我享受了過程 ，成品給了我甚麼我就去欣賞它，而不是挑剔它的瑕疵。」對Charles來說，「美」不應只有一條方程式，不加任何修飾，已經是最美的東西。

【活動流程】

1.由導師講解原理、用具、藥水運用；

2.動手煮和沖曬菲林，為菲林添加顏色！

3.用特殊藥水為已沖曬好的第二卷菲林改變成像！

記者：林泳君

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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