香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Thor。

名字：Thor

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：2歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 502501

晶片編號：603 293 612

有遇過會以貌取狗的毛孩嗎？Thor正正就是一個好例子！平常當有其他狗經過面前時，Thor有時候會不屑一顧，有時候會發出響亮的吠聲來表達自己的不滿。但當遇上青春可愛的狗寶寶時（只限狗女），Thor就會表現出害羞的一面；一聲不吭地坐在原地，任由狗寶寶經過，完全符合外貌協會的標準！另外，Thor亦是一隻十分貪吃且聰明的毛孩。每當你有食物在手時，Thor都會自動自覺地坐下並給你手手！如果你對Thor有興趣，歡迎你來中心探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年6月15日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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