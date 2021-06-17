濕疹困擾不少香港人，此病多與免疫系統失調有關，普遍認為尚未有根治之法。前社工伍惠冰（阿冰）育有兩子，兩子同患可引致溶血反應的蠶豆症，其中大仔更同時患有濕疹，曾出水滲血至床單被鋪染血。雖然照顧的路不易走，但阿冰從未言棄，更毅然辭職自行研發天然手工皂及護膚品，成功改善兒子皮膚問題。

稍有不慎即有生命危險

阿冰的大兒子華禮今年9歲，小兒子華耀則6歲，他們跟一般小朋友無異，非常活潑好動，但其實他們患有俗稱蠶豆症的G6PD缺乏症。阿冰說：「香港強制檢驗臍帶血，所以他們一出生便驗出有蠶豆症。我和丈夫本身沒有蠶豆症，所以護士說他們有蠶豆症時，我們也很愕然。」G6PD全名磁葡萄糖六磷酸去氫酵素，是一種保護紅血球不易受破壞的酵素。若蠶豆症患者接觸到某些外來氧化物，如蠶豆、臭丸、金銀花、亞士匹靈等，便會出現溶血反應，有生命危險。雖然阿冰並無蠶豆症，但她可能是蠶豆症基因攜帶者，將基因遺傳至下一代。

濕疹比蠶豆症更困擾

雖然兩個兒子都患有蠶豆症，不過阿冰覺得大仔華禮的濕疹問題更為困擾。阿冰說：「基本上避開某些東西，有蠶豆症也不是太大問題，對生活完全無影響。但濕疹不同，由很多因素誘發，例如睡眠質素、天氣、食物等。另外濕疹也會影響外觀，他又會覺得很癢很辛苦。」華禮約4個月大開始有濕疹，臉上突然出現小紅點，阿冰起初以為只是普通皮膚敏感，因為她和丈夫的家族均無濕疹病史，求診後醫生認為只是輕微口水疹，為華禮處方類固醇藥膏，用後很快就見效。不過因為復發次數頻密，加上連身體、腿部都開始受濕疹影響，華禮情況越來越嚴重，痕癢得無法入睡，甚至每朝起床都會發現華禮的衣服及床舖染血。

辭職進修 專心照顧兒子

藥物對華禮作用不大，阿冰只好尋求其他方法，「基本上所有偏方都試過，為他買的藥膏和潤膚膏多達數十款，但始終不見效。」當年帶着華禮外出，不少街坊見狀都會提供很多意見，加上家中長輩不時「提醒」阿冰該怎樣處理濕疹，令阿冰壓力大增。最後阿冰決定辭去社工工作，專心照顧兒子，透過看書、看醫學報告、報讀中醫美容文憑課程學習有關濕疹的知識，又開始停用家中一切含化學物的用品，如清潔劑、洗潔精等，以防化學物質加劇濕疹，只用自製手工皂。阿冰笑說：「難聽點說，當他是白老鼠試一下，反正他都這麼差，試過很多方法也不行。10年前十分流行自製手工皂，我起初接觸也純粹是玩樂性質，不過見到兒子的情況就決定繼續鑽研，至少我會清楚面前的肥皂有甚麼成份，不怕接觸到化學物質。」

用手工皂後 濕疹明顯改善

轉用自製手工皂後，華禮的濕疹開始有改善，沒有再滲水滲血，不過皮膚仍然乾燥，於是阿冰決定再研製其他護膚品為他補濕。阿冰說：「濕疹皮膚的皮脂膜比較脆弱，保濕可以補回皮脂膜，令皮膚不容易受外來因素刺激。」雖然自言將兒子當作白老鼠，但其實阿冰每次調配，均會先在自己身上試用，「起初真的不敢亂試，要把精油產地、脂肪酸、功效，全都看得很仔細，再自己試用，確定不會敏感，再於華禮沒有濕疹的部位如手腕等試用，沒有問題便再於濕疹部位使用。」

一旦復發 迅速處理

經過約一年，華禮的皮膚有明顯改善，現時即使玩得大汗淋漓也不會覺得痕癢，只是每年入冬之時有輕微復發。阿冰說：「濕疹是可以有好轉的，至於能否根治呢？因為濕疹是免疫系統問題，那段時間病完、睡眠不足、轉天氣、壓力大，或是吃過某些食物，身體無法負荷時，濕疹有機會再復發。」她謂現時華禮一有復發迹象，便會立即處理，減低復發機會。

創立蠶豆媽媽品牌

2015年，阿冰與姐姐創立品牌「蠶豆媽媽」，希望跟其他濕疹小孩的家長或有不同皮膚問題的人分享經驗，她說：「我覺得這裏不是一間店舖，而是一個平台，大家像同路人般一起同行。我將以前做社工的一套用在這裏，聽了客人的情況後，我們便可以同行，有甚麼問題便WhatsApp問我們。」阿冰所賣的產品全部均是由姐姐於本地每星期新鮮製作，無藥性及無防腐劑。

寄語濕疹患者不言棄

阿冰6年前憑一腔熱血創業，不過萬事起頭難，起初都遇過不少難關。阿冰說：「開首兩年都在低谷，一來要交舖租，二來即使我們自己沒有糧出，但我們仍堅持用外國進口的原料，基本上是沒有收入而不斷有支出。」隨着家長之間口耳相傳，蠶豆媽媽此品牌近幾年漸有口碑，阿冰見盡濕疹有改善的客人，加上兒子華禮濕疹明顯改善，她寄語其他受濕疹困擾的人不要放棄，她說：「信念其實是所有病的治療基礎。濕疹是會好轉的，但一定要有信心，當你認為自己的濕疹怎樣都治不好，你便不會再尋求其他解決方法。其實方法有千百種，最重要是有信心。」

facebook :蠶豆媽媽 G6PDmama

記者：李煒汯

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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