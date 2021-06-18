刮痧是中醫傳統的治療方法，不少明星如阿嬌、容祖兒等都曾刮痧，而鄭秀文Sammi亦是刮痧的「常客」，今日（18日）上載刮痧後全背都是紅印的「戰績」，又指刮痧是她紓緩疲勞的首選方式。

刮痧顏色反映體質 有舊患呈紫黑色

現代中醫大多會使用牛角、玉石等器具輔助刮痧，透過摩擦令皮膚的微絲血管輕微破裂，從而達致疏通經絡、行氣活血、消腫止痛、發散風寒等作用。肩頸僵硬、血液循環不佳也能藉由刮痧改善，因刮痧後血管擴張、血流較順暢，可緩解肌肉的緊繃與痠痛。

刮痧後皮膚出現不同顏色的痧，稱為「出痧」，中醫認為出痧是屬於身體祛瘀的表現，亦能夠反映病人的體質，例如體質濕熱者會有鮮紅色的痧；有舊患勞損的部位則會偏紫黑色；曾嚴重受傷的部位，可能呈現紫黑色。至於體質較虛弱的人，卻可能「刮極都無痧」或只有淺紅色。

DIY活絡油紓緩刮痧後紅熱腫痛

若身體血液循環好，紅印3至5天便會消散。不過如果想紓緩刮痧後的紅熱腫痛，香港註冊中醫師許懿清建議可自行製作外用活絡油，同時可加快刮痧後的紅印減退。

材料：純正茶花籽油10毫升、薄荷精油10滴、金銀花提取物5克、田七提取物5克、丹參提取物3克、黃精提取物3克；

做法：將以上材料混合，加入平常慣用的潤膚霜一同使用或單獨使用皆可；

用法：外塗用，每日2至3次，於洗澡後塗抹及按摩刮痧後紅熱腫痛的皮膚；如對以上成份過敏人士不適宜使用。

要留意，刮痧越痛不代表越有效果，力度應控制在可接受程度內。如果過度刮痧，又或方法不當，易令皮下組織造成損傷，有機會出現瀰漫性血管內凝血，嚴重會休克和腦部缺氧。刮痧亦不應過份頻密，應待之前的痧痕全部褪去，才可進行另一次刮痧，否則有機會令血管受損。

刮痧後勿沖凍水涼 懷孕婦女不宜刮痧

刮痧後應盡量等一至兩小時後才洗澡，若要立刻洗澡，則盡量洗熱水澡，並盡快抹乾全身，因為刮痧會令局部毛孔打開，假如這時受涼、濕邪，容易引致風濕。因此刮痧後亦不宜直接吹冷氣或風扇，以免引起寒濕感冒。

另外，並非人人都適合刮痧，有皮膚過敏、有炎症如暗瘡、濕疹人士均不宜；另外過於瘦弱、年長病人、月經期間的女士也不宜刮痧。此外，刮痧有機會刺激到可導致流產的穴位，例如影響宮縮的肩井穴，因此不建議懷孕婦女刮痧。至於心血管疾病病人或正服抗凝血藥物人士，刮痧前應先諮詢醫生意見，可能要調整刮痧手法配合。

坊間亦有出售不少自行刮痧的用具，本報曾訪問香港註冊中醫徐澤昌，他提醒自行刮痧有一定風險，如力度不適、過度刮拭，亦有部位不適宜刮痧，如乳頭及血管位置。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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