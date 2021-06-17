痛風屬於關節炎症的一種，簡單來説是由於體內嘌呤的新陳代謝出現異常，體內尿酸的合成增加，血液中尿酸濃度過高，尿酸鹽結晶沉積在關節組織中引起發炎和疼痛的一個疾病。

痛風的發病機理

飲食不節、年紀增長、體重增長等因素導致體內嘌呤的積聚過多，合成大量尿酸，加上腎臟排走尿酸的功能減退或出現障礙，使尿酸在血液中積聚，產生高尿酸血症。過多的尿酸會變成尿酸鹽沉積在關節組織當中，引起急性慢性各種疼痛表現。中醫認為飲食不節、肝腎不足，風寒濕熱之邪侵犯經絡關節，使經絡氣血不通、瘀血凝滯，引致本病。

痛風急性發作9大特徵

1. 起病快，進食高嘌呤食物或飲酒後突然發作；

2. 常發於手指和足趾關節、踝關節、膝關節；

3. 第一拇趾關節最為常見；

4. 關節部位變紅、腫脹、皮溫升高、疼痛；

5. 痛楚劇烈，發病關節屈伸困難；

6. 急性發作歷時一至兩周；

7. 可伴有發燒頭痛疲倦等全身症狀；

8. 某些患者可伴隨皮膚痕癢；

9. 一般每年發作數次。

針灸可紓緩紅腫疼痛

中醫一般將痛風分為濕熱、瘀血、痰濁三型。中藥方面會根據這三型，分別是以清熱利濕、活血通絡、化痰降濁來辯證施治。急性發作患部紅腫疼痛劇烈時會配合針灸治療，有活血化瘀通絡止痛的功效，以求治標。待病情穩定後再滋補肝腎，減低其發作的頻密度。

痛風避免6大類食物

注意避免6大類食物，包括海鮮類、動物內臟、嫩芽類植物、堅果、辣味、酒類。臨床診症時，病人比較容易忽略嫰芽類植物這一項，因為人們一般認為蔬菜都是有益的，容易忽略如豆苗、芽菜、菜花、豆腐中都含嘌呤。

此外，節日常吃的糭和平日常飲用的老火湯也要留心，因為糭和湯料中往往也包含不少豆類、堅果類和海鮮類的材料，食用時要加倍留心。而最值得留心須要避忌的是火鍋，火鍋的配料中多巳包括以上提及的頭5類食物，進食時再配啤酒，因此痛風患者或懷疑自己患上本病的朋友必須多加留意。

急性發作期往往歷時一至兩周，病人自覺十分疼痛的時候，往往病情其實還未到達高峯，因此建議及早治療本病，希望將發作時間縮短，病人亦須按醫生指示覆診，以盡量減低對關節的長遠影響。急性發作時多休息，不要勉強屈伸患部關節，多喝水有助尿酸的中和與排出。

病人應避免濃茶、咖啡、濃湯、和味精太重的食物。不發作期間也要保持飲食清淡，多吃蔬菜水果，如木瓜、百合、薏米、冬瓜等；留意身體熱量、蛋白質、嘌呤、脂肪的情況；保持充足睡眠，控制體重等對本病也有預防作用。

撰文：香港註冊中醫李浩然

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