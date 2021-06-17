《馴貓記：第三季》一連四集繼續跟着資深貓隻行為治療師Briganne Carter，帶大家走訪四個愛貓家庭，了解他們跟貓咪的行為煩惱，由Briganne跟大家深入斷診，拆解貓咪行為的奇難雜症。今集我們探訪了一個貓隻有過度騎乘問題的五貓家庭。Olga跟一屋五貓半年前搬入新居後，家中的七歲貓老大不知何故，突然出現過度騎乘的問題。每晚待Olga一家入睡後，便會向同住的貓兒伸出魔掌，令部份貓兒受傷脫皮，甚至流血。究竟是甚麼原因令絕育七年的公貓，突然愛上騎乘行為？又能如何訓練，才能解決問題呢？想知如何訓練，馬上睇片！

絕育七年想當老大 騎乘行為反映貓群階級

Olga自七年前起，先後收養五貓入屋，而七歲的Utor就是家中的貓老大。本性好動親人的Utor，平日是喜歡與人互動的親善大使。奈何半年前起，牠卻出現令人煩擾的騎乘問題。她說：「通常約晚上十一至十二時我便會去睡覺。當我進了房間關燈後約半小時至一小時，就會聽到貓兒在叫。當我走出來查看時，就會見到Utor正伏在另一隻貓的身上，緊咬牠的後頸，打算騎乘牠。」她指最頻繁受害的貓兒是貓女Bube，多月來的折磨，令牠的後頸位置禿光了毛，嚴重時更會滲血。她續說：「甚至有一天當我回家時，發現梳化位置有血，地下亦有血迹，令我覺得有需要處理這個問題。」

擁有二十多年貓隻訓練經驗的貓隻行為治療師Briganne Carter指，今次個案有三大主要成因，導致貓兒出現騎乘問題。第一是透過騎乘動作來宣示地位及權力。貓兒在二至四歲會進入社會性成熟期（social maturity），此階段的貓兒會透過挑戰生活環境內的其他貓兒來確認自己在貓群中的地位。地位較高或強勢的貓兒會透過騎乘其他貓隻來強調自身的權力。Briganne指部份貓咪的社會性成熟期會較後，有機會延至四至六歲才出現相關特徵。她相信Utor絕育六年後，突然出現相關行為，亦是受社會化成熟期影響，牠希望成為五貓之老大。

其二是環境改變的因素。Olga透露雖然在搬家之前，Utor在舊居偶然亦會騎乘其他貓咪，但只是零星事件。及至半年前一家遷至現址後，情況就變得相當誇張，不止次數頻密，貓兒受傷的程度亦嚴重得多。Briganne在查問一番後發現，Olga新居相比舊居，最大的轉變是環境過於寧靜。遷入新環境，再加上過份寧靜的生活空間，會令貓兒焦慮受壓，有可能令牠們欲透過騎乘來減壓。

最後就是性格因素。Briganne指Utor是典型相當有自信的貓兒。透過觀察貓兒與人相處的舉動，就能發現牠好動，個性粗獷兼自信滿滿，是典型的領袖型貓兒。Briganne：「這件事跟性慾無關，因為在騎乘過程沒有真正地交配，加上牠們早已絕育。Utor是想完全地掌控整個房子，牠騎乘其他貓兒，是想屋內每一隻貓都知道，牠是掌權的那一位。」

解決三寶：防狼噴霧+性愛公仔+平安鐘

Briganne指要解決貓群的階級問題，首先要增加貓隻可分劃的地域，簡單而言，就是要增加高處空間。一屋五貓，一旦貓隻可活動的空間不足，就很容易出現形形式式的階級問題。因此在家中增加貓架建造高處空間，及在窗口增設貓咪窗前掛床，都是理想方法。其次就要解決家居過份寧靜的問題。貓咪喜好安靜的環境，但了無聲音的新環境，對牠們來言有機會反成壓力。因此，主人可以在離家前或睡覺前，在家中為貓咪播放柔和的大自然聲音，或有助減壓的貓音樂。

那麼如何實際地阻止Utor騎乘其他貓咪呢？Briganne就為Olga推介了三寶：防狼噴霧、性愛公仔及平安鐘。

費洛蒙噴劑（Feliway Spray）

所謂防狼噴霧，是指平日常見的貓咪費洛蒙噴劑。外國有不少行為治療師會利用貓兒討厭的費洛蒙氣味製作噴劑，來應付過度騎乘的問題。做法是將特定費洛蒙噴劑噴在手上，再抹上貓兒後股的兩邊。公貓欲騎乘其他貓兒時，會先聞嗅其後股再「霸王硬上弓」。因此，特定的費洛蒙噴劑會在此時令公貓失去興趣，繼而轉身離開。而一般主人亦可以用較常見的其中一種費洛蒙噴劑（Feliway Spray），雖然效果不及特定的噴劑有效，但Feliway有助平靜貓咪，平伏騎乘者的情緒，減低牠們騎乘其他貓的次數。

貓抱枕（Cat Kicker）

雖然騎乘動作與交配無關，但貓兒同樣會有交配的抽插動作。貓界「性愛娃娃」就是好幫手了。所指的是為貓咪找來騎乘的替代物，而長條形的貓抱枕就是好選擇。除了可以供貓兒發洩精力和充當打架對象外，主人亦可以在貓咪騎乘別貓期間，利用貓抱枕換走被騎的貓咪，一物換一貓，成為牠們的專門性愛娃娃。

鈴鐺頸帶

所謂的平安鐘是指掛有鈴鐺的貓頸帶。Briganne指除了利用不同方法減低貓兒的騎乘意欲外，為牠戴上一條鈴鐺頸帶。當牠走動時發出的鈴鐺聲響，有助及早提醒其他貓兒，好讓牠們盡早逃離愛騎乘的貓兒，因而稱得上是同住貓兒的「平安鐘」。

多管齊下，經過四星期的努力，Olga指問題大大改善了。她分享：「現在我進房間睡覺後，聽到牠們打架的次數少了。從前可能一星期有三至四晚都要出來救貓，現在我覺得頻率大減，可能一星期只有一晚半晚，甚至有一星期是完全沒事發生。自己晚上亦安樂了不少，不用再聽到牠們尖叫時便要衝出來救貓。人貓都安樂不少。」

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