不久之前記者介紹過一系列無線充電器，這次實測的無線充電器可以說是Apple Fans必備，支援MagSafe為iPhone充電，還能同時為Apple Watch和AirPods充電。而且有Apple官方認證，支援最高15W充電。

造工紮實 充電速度與官方睇齊

MagSafe磁吸加無線充電跟隨iPhone 12正式推出，採用磁石固定，改善一般無線充電易走位的缺點。這次測試的「Belkin BOOST↑CHARGE PRO三合一MagSafe無線充電器」，顧名思義就是可同時為3個裝置充電，分別有MagSafe充電座、Apple Watch充電座和Qi充電器，可為AirPods Pro充電。

整個充電器的造工很紮實，一開箱就用得，毋須自行組裝，支架部份使用一體成形的金屬，底座有包膠，有一定的摩擦力，不會輕易移動。充電器附送專用的40W火牛，用家毋須再出錢購買。

市面上雖然已經有不少聲稱支援MagSafe的充電器，其實很多都沒有Apple的認證，最多只能使用7.5W充電。而Belkin這款是真正獲得Made for MagSafe的認證，與官方充電器睇齊，最高支援15W無線充電，比其他牌子快一倍。

站立式充電 可旋轉睇片

記者很喜歡這種站立式的無線充電器，當收到訊息時，望一眼就能解鎖和看到訊息，放在辦公桌和電腦桌使用非常方便。MagSafe的優點是任意旋轉也能繼續充電，所以充電器也預留了位置，讓用家可以橫置電話，邊充電邊看影片。

Apple Watch同樣使用凌空設計，一般錶帶和Solo Loop都能兼容，底部是一個Qi無線充電板，可為其他裝置充電，當然最完美的就是放AirPods Pro，這樣就可以同時為電話、手錶和耳機充電。Belkin整個充電器非常一體化，不會有其他線材露出，很簡潔。副廠充電器，尤其是售價較低的，部份會需要用家自備Apple Watch甚至MagSafe充電器，設計自然也不夠美觀。

其實它的價錢也可以接受，畢竟整合了多種充電裝置。實際試用過後，記者覺得Belkin充電座比官方的MagSafe充電器有更好的使用體驗。而Belkin MagSafe三合一充電器真的很適合Apple粉絲，相信不少iPhone用家都有使用Apple Watch和AirPods，一個充電座就可整合三款裝置的充電器，的確更簡潔方便。

Belkin三合一MagSafe無線充電器

$1,088

記者：梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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