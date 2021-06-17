「記得當年同一時間很多條戰線，有皇后碼頭、利東街等 ，如今很多已經面目全非，藍屋是香港唯一可以留屋留人的古蹟。」藍屋居民憶述2006年開始的10年抗爭。藍屋的存在難得，裏面的鄰里關係一樣難得，現時藍屋及黃屋共住了20戶人，守望相助的精神活像現代版《72家房客》。今年剛好是這灣仔地標100周年，現在帶大家一起探究這小社區的魅力吧！

保留大吊扇 特色成示範單位

Kevin的家如示範單位，建築設計很有特色，金字瓦片屋頂加特大的圓拱形窗、天花上兩把大吊扇、保留了100年的地磚，很有電影感。做環保產品設計的Kevin一件新傢俬都冇買過，全部用廢物一手一腳自己改做，就像一間回收博物館。訪問時他正將鐵絲網剪成一小塊，再打磨送給鄰居，揳在渠位防止曱甴入屋，「整開就順便整埋，之前都設計過門鐘和門柄派街坊。」之前住私樓的他，連隔籬屋姓甚麼都不知道，「這裏復修後多了共享天橋，可以種植、曬衫，會很樂意逗留與鄰居傾偈。」住藍屋的人是否個個都十八般武藝？他說：「只是大家都願意將自己最擅長的分享，有人烹調，有人幫老人家義剪，我記得我騎單車撞傷都有找住樓下的陸師傅看跌打。」

住古蹟限制多 保存外貌難承重

Joey和丈夫Michele剛搬入藍屋，住在西半山1200呎的單位10多年，兩夫婦特別喜愛古蹟，尤其是做日本古董藝術鑑賞的Joey。「因為工作關係經常接觸古物，現在不但在工作層面，連生活都在古蹟裏面。」但住在百年歷史的建築物有很多限制，「牆不可以釘窿鑽窿，洗手間漏水要找藍屋負責保育的維修師傅。雖然經過復修和加固，但為了保存外貌，露台不是全部鋼筋水泥，當中有木材，所以不能企多三個人。」來自威尼斯的外籍丈夫Michele來港23年，他當初一直以為這地方是個博物館，「很多我見過的舊建築如皇后碼頭都拆了，感到很遺憾。」Joey更提到自己很感激當年有份爭取過藍屋的街坊，自己和老公才有機會住在這裏。

成功入住秘訣 活躍搞活動

現在藍屋有個800呎的單位招租中，月租$30,388，不過並非有錢就可以搬進去，入住古蹟需要填表申請、自我介紹，還要經過一輪面試，但不少人不惜大屋搬細屋都要入去住。Juliana和老公住在海怡半島18年，原本住的地方有600多呎，但仍選擇搬到這裏，「視察時已覺得環境非常適合我們，面積小了一半，但多了公共空間，活動範圍反而大了！」申請入住是否很困難？她坦言自己並沒有很大貢獻，入選有可能是因為她會是一個很活躍的鄰居，「未有疫症時，中秋節和過年都有大型活動，會落手落腳一齊搞。」她養的貓咪藍藍就是在藍屋發現的流浪貓，每日都會在天橋上「放風」，撞到鄰居同樣在放貓，貓咪散步主人們就一起在天橋嘆咖啡。

原居民第四代 曾與林鄭撐到行

要訴說藍屋的百年歷史，不得不提2006年政府宣佈重建藍屋，改建為中醫博物館，要趕走差不多40戶居民，多得一班街坊和義工堅守，終於成功爭取留屋留人。經過10年抗爭和3年復修，有年紀大的人去世，亦有部份居民接受政府賠償上公屋，最後留下的只有八戶，華姐就是其中一位。當年她有份和林鄭月娥開會，「林鄭拆東拆西，被人罵到狗血淋頭，全部得一個空殼有甚麼意思？冇人根本冇生命。當時個個都幾十歲，但我個心就好堅定，他們 （政府）收不回藍屋。」一班原居民差不多日日開會，華姐自稱是兵，一「吹雞」就會到。

華姐與藍屋好有淵源，住在這單位的已是第四代人，對藍屋的情意結不僅是地方，更多的是情。「我住了三十多年未與舊鄰居嘈過半句，隔籬屋冇雞蛋，就會在露台遞給他。我最記得的鄰居是桂叔，他沒結婚冇父母，最後在醫院時，我捉着他的手說：『桂叔如果你好辛苦，你走吧，我會幫你辦好身後事。』」桂叔去世後她召集一行十幾人一起拜祭，「這些情義有錢都買不到！」訪問當天，華姐煮了幾道家常小菜，又親手包了餃子，請來當年一起抗爭的義工小田和新鄰居Joey一起訴說當年情，延續現代版《72家房客》的情懷。

記者：周 藍

攝影：蕭志南、周芝瑩

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