港人Pinky是音樂老師及舞台劇演員，眼見9歲的女兒讀書壓力越來越大，做功課做到晚上10時多，漸漸萌生移民念頭。當BNO簽證出爐，Pinky立心移民英國，為女兒尋找更理想的成長環境。雖然深知移民是好的出路，但是想到要說服78歲的爸爸（高先生，暱稱Old baby）離開熟悉的香港，Pinky坦言最初完全沒有信心，幸好最後也解決難題，帶着爸爸移民英國。

訂立「一年之約」 爸爸守承諾

「爸爸一開始也很反對移民。當時我已經在香港聘請家傭照顧爸爸，連身邊的親朋戚友探望爸爸的時間表也安排好。萬一爸爸不願意跟我走，我也能從身邊朋友了解到他在香港的情況。」雖然作好最壞的準備，但是Pinky沒有放棄說服爸爸，最後訂立了「一年之約」，成功說服他出發。Pinky分享︰「我跟Old baby說，你就當這一年來英國旅行，萬一不適應，一年後就回香港。」儘管爸爸就這樣答應了移民英國的「試用期」，但是上飛機前還是會偶爾「扭計」，Pinky說︰「幸好爸爸是一個信守承諾的人，每當他反口時，我就重提我們的『一年之約』，難關就這樣一個一個捱過。」

春天多外出活動 情緒轉好

去年10月中，Pinky與爸爸、丈夫和女兒出發到英國，並於英格蘭東約克郡城市侯城（Kingston upon Hull）落腳。談到剛到埗的情況，Pinky說首3個月是蜜月期，「爸爸剛到埗時，一切都覺得很新鮮。」到埗後，她們一家暫住在Airbnb。因為Pinky和爸爸在香港沒有同住，所以剛到埗的時間是一家人罕有的共處，偶爾會到不同城市旅行，樂也融融。可是首3個月過去後，爸爸對英國的新鮮感漸失，天氣正值嚴冬，水土不服的爸爸去意日漸增加，三日唔埋兩日就想回香港。這個情況令Pinky非常苦惱，「天氣對爸爸的情緒影響很大。寒冷時，爸爸十分抑鬱，常常吵鬧要回去香港，我也沒有辦法，只能跟他說沒有機票。」對於Pinky的藉口，爸爸也不是每次都賣賬；當Pinky喘不過氣時，她就會重提「一年之約」，「每當爸爸吵嚷要回香港，我就提醒他曾答應我要在英國留一年，幸好策略仍然奏效。」隨着冬去春來，可以外出的時間增加，爸爸的情緒也隨之轉好，越來越喜歡英國生活，Pinky要動用到「一年之約」的時間也越來越少。

主動識華人朋友 自行去超市購物

畢竟爸爸已達78歲高齡，Pinky覺得帶老人家移民有很多地方須注意，但她認為語言不是移民的障礙，「儘管爸爸會說的英文不多，只在年輕時讀過12個月的英文課程，但幸好他的性格外向，會主動與英國人聊天。幸運地大部份英國人也相當友善，即使爸爸的英文不流利，他們也會耐心聆聽，因此爸爸在英國也不會太悶。」Pinky認為最要留意的是英國的落腳點，因為當地的華人社群對老人家適應英國生活尤其重要。「他在這裏認識到很多同聲同氣的鄉里，令他能快速地融入英國。如果爸爸到達英國後，只能完全依賴我，無論對於我還是爸爸，皆十分吃力。幸好他在英國找到年紀相若的朋友和自己的圈子，我們的關係也變得更健康。」談到老人家認識新朋友的途徑，Pinky很感激教會弟兄姊妹的幫助，「牧師還送贈爸爸聖經，又認識到中醫師幫他針炙，幫助他融入新圈子。」現在Old Baby已經可以一個人去超級市場購物，常常大讚英國買餸又抵又靚， 越來越習慣英國的生活。

問到有甚麼東西要從香港帶去英國，Pinky果斷地說：「沒有。」她認為英國應有盡有，移民英國毋須擔心，「其實英國方便得很，以我們家為例，只要步行15分鐘，就可以去到超級市場。」問到Pinky最想念香港的甚麼，她說是香港的日本食物︰「雖然英國應有盡有，即使從香港寄物品來英國也方便，唯一是日本食物難以取替。」Old Baby在這方面反而豁達，簡單道一句：「我沒有掛念香港。」看來他在英國適應得很順利！

為爸爸申請BNO簽證 須撰同意書證受養人身份

Pinky起初打算用旅遊簽證入境英國，安頓後才為一家四口申請BNO簽證。怎料入境英國時，關員得悉她的情況後，主動建議她一家四口申請LOTR（Leave Outside The Rules），「我當時也很意外，因為從來沒有想過LOTR。雖然計劃臨時改變，但是入境過程十分順利。」半年後，Pinky為全家申請BNO簽證。由於爸爸和女兒皆持特區護照，並沒有BNO，他們均以Pinky受養人身份申請BNO簽證。申請時，因為爸爸的護照沒有晶片，所以要親身到簽證中心遞交文件。談到為爸爸申請簽證須留意的地方，Pinky說是要集齊文件、單據，證明自己負責爸爸的生活開支，並按照指引撰寫爸爸是自己受養人的同意書。

Pinky為父親申請簽證的清單：

1. 申請人出世紙以證明父女關係；

2. 父親肺結核檢測證書；

3. 父親住址證明；

4. 申請人銀行月結單以證明有足夠資金照顧父親；

5. 同意書以解釋父親需依靠申請人生活；

6. 申請人轉賬紀錄／與父親聯名戶口／水電交費紀錄，以證明申請人正供養父親。

撰文、攝影：廚職背遊梁芷靈（部分相片為受訪者提供）

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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