元朗錦上路發生棄狗事件。本地動保組織毛守救援在本月初接到求助，指在錦上路西鐵站外有一個簇新的狗袋，內有一隻小貴婦狗，放在單車上久久未有人領取。義工到場後發現狗袋內的小狗已經奄奄一息，連睜開眼的力氣也沒有，必須馬上送到診所治理。經獸醫檢查後，發現小狗身上染了腸病毒，嚴重脫水、低血糖，體重更只有約1.2磅。雖然狗狗的病情曾一度好轉，但弱小的身驅始終難敵病魔，至17日下午傷重不治。

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事件發生於本月9日，毛守救援的義工接報在錦上路西鐵站外一輛廢棄單車上，發現一個新淨的狗袋，求助人一開始懷疑狗主只是稍為離開一下購物或上洗手間，但足足等了超過一個小時都沒有人回來。由於當日天氣炎熱，小狗在密封的狗袋內缺水缺糧，看起來狀態不佳，所以向人求助。

義工接報後馬上將狗隻送院，發現牠染有腸病毒、嚴重脫水、營養不良等。最令人咋舌的是醫生發現小狗手腳及頸部都有剃毛痕迹，估計牠曾於診所接受檢查，義工懷疑有人帶小狗到獸醫檢查後發現染上了惡疾，因而棄狗。

義工們為小狗改名為June，其實經過連日照顧後，June的病情曾一度好轉，但因腸病毒而引發的大腸炎患者病情會十分反覆，早上是生龍活虎，但十二小時內可以完全兩回事，忽現變差。故此醫療團隊的治療方向主要是以改善June的營養狀況及加強牠的免疫能力，希望以此與病毒抗衡，慢慢復原。可惜延至17日，June的病情再次急劇轉差，最終返魂乏術。在毛守救援負責照顧June的義工估計，June很有可能是有人從內地質素參差的狗場購買狗隻再運到香港轉售，當中的狗隻大多數已身患不同的傳染病，但在運送過程中注射了抗生素，延遲發病，到被主人買走後，停了抗生素注射，再因而開始發病。

資料來源：毛守救援

撰文：黃雅純

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