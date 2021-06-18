自疫苗接種計劃開展以來，全港累計不足兩成市民接種了兩劑疫苗，為鼓勵大家繼續踴躍接種，政府除推出食肆「疫苗氣泡」計劃，更宣佈放寬疫苗接種年齡到12至15歲，並同步提供特別預約服務。至於商界方面，亦配合港府大力推廣大搞抽獎送禮活動，難免令人感到唔打就笨。不過提提大家，如果你已決定接種疫苗，可先留意以下4點：

一. 思想預習

不少人見針筒便如臨大敵，平日容易緊張的人，求診時血壓或會急劇上升，或會驚到暈低，即出現神經反射性休克，有機會帶來低血壓，誘發心腦血管病變。本報曾訪問身兼中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授的心臟科專科醫生梁國輝，他建議接種前可進行思想預習，幻想去到中心會遇見甚麼人和事，會發生甚麼情況，又會以甚麼心態應對，提早「打定個底」，亦可以學習放慢呼吸、深呼吸等技巧，屆時便能夠放鬆心情，不會過份緊張。

二. 勿學西人去飲啡

搖着咖啡杯等打針，看似輕鬆寫意，但其實會導致心跳太快及緊張，所以接種當日應避免飲咖啡，早上要量血壓，保持心情輕鬆，飲足夠的水，也可以照常服用藥物。之後幾天就要避免做粗重工夫、消耗很多體力的活動或劇烈運動。如果事後出現心口翳悶、頭暈、氣促、麻痺、手腳乏力或口齒不清等症狀，就要盡快求醫。

三. 打第二針發燒機會高

姑勿論針後發生的嚴重事故，是否與疫苗接種有關。在進行任何疫苗注射、預防或治療方案，出現不同程度的副作用是常識吧。根據香港醫院藥劑師學會從文獻搜集的數據顯示，打完科興後較少有發燒的副作用，完成第一、二針後，發燒率均約3%。而復必泰方面，18至55歲群組打完第一針，發燒率為3.7%，第二針升至15.8%；56歲或以上打第一針發燒率是1.4%，第二針則升到10.9%。若然打針後出現短暫且輕度發燒，即介乎38.3至38.5度，市民可自行服用「撲熱息痛」等止痛退燒成藥，但如果情況持續兩日就要求醫。

另一種常見的副作用是針口紅腫痛，65歲的歌手陳美齡上月接種第二針疫苗後，感到體溫較高、疲倦、手臂和膊痛，隔幾天針位仍然紅腫痕痛，甚至延伸整個前臂。不少人遇到這個情況都會按摩針口位，希望藉此消腫，但其實有機會因用力不當而加劇針口位的紅腫情況，宜改用冰敷，減低不舒服的感覺。

四. 打完針食好西

辛苦打完針，當然要慰勞自己，可利用有益食材製作餐單。增強免疫力有賴攝取充足營養，所以不要單靠一種營養或只依賴保健食品，均衡飲食才能為健康打好基礎，提高疫苗保護力，遠離病菌。如欲減少或紓緩副作用，台灣營養師高敏敏亦提議了「5多吃」的飲食法。

一. 雞湯和魚湯

雞和魚都是高蛋白質食物，內含豐富氨基酸可以強健細胞。而要令傷口較易復原，可以多吃肉類、家禽和魚類這些含豐富精胺酸的食物，減輕身體的發炎反應。

二. 降發炎食物

三文魚、綠茶、薑黃和莓果等屬於奧米加3、多酚類食物，有助減低發炎機會，亦可以維持皮膚、頭髮光澤和健康。

三. 十字花科蔬菜

包括椰菜花、西蘭花、椰菜、白蘿蔔和油菜等，有助抑制自由基、保護細胞。

四. 新鮮水果

水果含多種豐富營養價值，如植化素和維他命等，能抗氧化。可多吃番石榴、柑橘類、奇異果和蘋果等。

五. 多喝水

水對健康特別重要，一天最少要飲2,000ml水。

長期病患要了解身體狀況

外間一直關注長期病患是否不宜接種疫苗，或擔憂打針會加劇慢性病。本報曾訪問傳染病專科曾祈殷醫生，他認為長期病患打針前要密切留意身體是否處於良好狀態，例如糖尿病患者可檢視有否以下症狀：

如果糖尿病患者有以上情況，打針前應咨詢醫生了解病情。如本身有心腦血管問題，包括曾接受冠狀動脈介入治療術（俗稱通波仔）、曾輕微中風，正服用通血管藥，如阿士匹靈、抗血小板凝固劑等，這類都屬於較高風險人士，須見醫生了解病情。

記者：鄭詩詠、陳雯懿

編輯：鄒仲安

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