懷孕期間，孕婦體重增加是正常的，不過超重會對孕婦自己及胎兒造成危險。韓國女星黃申英今年3月經人工受孕懷上三胞胎，不過她曾自爆因日食五餐，以致體重急速增長，懷孕18周時體重已達82公斤，日前已懷孕20周的她肚子比懷孕38周的大學同學更大。

孕婦增重視乎BMI 一般最多增14公斤

一般孕婦在整個孕期體重會增加約10至14公斤，懷雙胞胎則大約15至20公斤。衞生署建議，懷孕初期三個月體重增加較少，約0.5公斤至2.0公斤，而懷孕第四個月開始，每星期平均增加約0.4公斤至0.5公斤，不過懷孕期間體重實質要增加多少才合適，要視乎懷孕前的體重指數（BMI）。一般來說，BMI越高，懷孕目標體重增幅越少。如果BMI介乎19至23.5之間，懷孕時體重增幅大約是11公斤至16.4公斤，如果BMI超過23.5的話，增幅則約7.1公斤至14.4公斤。

食太多反增生產風險

孕婦並不須因肚中寶寶而吃「兩人份量」，應選擇吃營養豐富的食物，務求充份滿足嬰兒出生前後發育所需的營養。聯合國世界糧農組織熱量需求的專家報告（2001） 建議，如果孕婦的體能活動量仍維持在懷孕前水平，懷孕中期平均每天需要額外285千卡路里，而後期則需要475千卡路里。

攝入過多熱量以致體重過度增加，會引致妊娠糖尿病、妊娠高血壓、嬰兒出生過重等問題。亦會影響新生兒的健康，會增加自然流產、早產、胎兒夭折、嬰兒神經管缺陷的機會，亦可能會患上低血糖症、巨嬰症等。

傳統思想會認為孕婦要努力養胎，把自己和寶寶養胖養大，但其實寶寶出生體重越重，並不代表越強壯和健康。嬰兒出生時體重最好在2.8公斤至3公斤內，如果嬰兒太重太大，自然分娩可能會令產程遲滯，可能要剖腹才能順利生產。若強行自然分娩，可能要使用到真空吸引或其他外力幫助，恐怕造成產婦肛門口裂傷、漏尿、骨盆腔器官脫垂等狀況，對產婦與胎兒都不是好事。

此外，懷孕期間體重增加太快和太多，由於皮膚是有彈性，皮膚突然被撐開後，生產後會產生皮膚斷裂，造成不少女士的惡夢「妊娠紋」，影響外觀。

服食補健品要適量 過量維他命A易致畸胎

為了嬰兒的健康，有些孕婦會服食補健品，額外補充營養。不過服食補充品前，須諮詢專業營養師和專科醫生的意見，例如孕婦不應攝取過量維他命A，以免容易導致畸胎。

另外，可以補充葉酸，推薦每天攝取量為400微克，可以多進食富含葉酸的食物如綠葉蔬菜、果仁和莓類等，可以減低胎兒患上脊柱裂的風險。同時注意補充鐵質，懷孕期間，身體需要額外鐵質去供血、氧氣和營養給胎兒。亦可攝取適量Omega 3脂肪酸，對胎兒的大腦和眼睛發育都很重要，不過深海魚或含水銀，容易損害胎兒的神經系統，建議一星期可吃1至2次，但每次吃不多於140克煮熟後的重量。

撰文：鄭詩詠

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）